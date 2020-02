Biographie Delta Tea se créé en 2018 autour d'Oscar, Clovis, Kilian, et Antoine, quatre musiciens de la région parisienne. Pas de chanteur ? Pas de problème. Le quartet reste instrumental et propose une musique technique et mélodique à mi-chemin entre Rock, Metal et Jazz. Début 2020, la formation sort son premier EP : The Chessboard. Chronique 4 / 5

0 commentaire

The Chessboard ( 2020 ) C'est marrant, mais pour peu qu'on soit un minimum rôdé aux habitudes des groupes du genre, on peut savoir à quoi s'attendre avec Delta Tea. Une photo promo à la mise en scène subtile, un logo tout en géométrie, un EP qui s'appelle littéralement "l'Echiquier", et même des initiales qui résonnent avec celles des patrons du genre... Difficile de faire plus Prog !

Avant de poursuivre, entendons-nous bien sur ce terme qui est de plus en plus fourre-tout. Si les rythmiques sont aussi travaillées que les autres aspects de la composition, le travail du quatuor n'a pourtant rien à voir avec le Djent ni avec la facette la plus moderne qu'on prête à l'appellation "Progressif". Ici on parle plutôt de Haken, de Dream Theater, voire de Genesis ou de Pink Floyd ou peut-être même de Uzeb.



Forcément, pour jouer dans cette cour, il y a des prérequis, et de nombreuses formations se cassent les dents à essayer de les maîtriser. Delta Tea, dès ce premier effort, montre un total contrôle des acquis nécessaires à l'exercice. Parmi les nombreuses qualités démontrées dans The Chessboard, on note en premier lieu l'ingéniosité de la composition. Métriques qui se téléscopent, déconstruction d'un riff en y ajoutant un demi-temps, changements de gamme ou de tempo, tout y passe, et tout sonne intuitivement bien grâce à la virtuosité et aux capacités d'arrangement des quatre franciliens. Si la guitare est souvent mise en avant, les autres ne sont pas en reste si on y prête l'oreille (en témoigne les basses groovy et chaudes qui viennent titiller les aigus pendant les couplets tout doux de Delocalized, ou le solo de batterie articulé sur la reprise du riff d'intro vers la fin de ce même titre).

Autre atout indispensable à la réussite d'un opus dans ce genre musical : réussir à ne pas rendre ça chiant. Le quatuor a la sagesse de se retenir de ne pas trop en faire, et le résultat est d'autant plus appréciable. Ils sont très certainement capable de proposer des tartines de shred, mais le travail sur The Chessboard porte plus sur les ambiances intimes (le long pont dans Until Dust), les arpèges surprenants, les structures astucieuses, ou encore les leads plus groovy que technico-techniques. Pas besoin de trop en faire, le groupe le comprend, et ne tombe jamais dans le démonstratif inutile. Chaque passage a du sens, rien ne semble être là juste pour montrer qu'ils savent le faire.

Enfin, Delta Tea joue dans une cour qui ne peut pas se permettre un mix trop brouillon. On relève donc un autre bon point pour la production de l'EP qui est propre et claire, surtout pour un tout premier enregistrement.



En revanche, le groupe a aussi des axes de progression. Malgré un son globalement réussi comme on vient de le mentionner, accorder plus de place aux guitares saturées (ou peut-être un son plus "moderne", plus lourd et incisif, éventuellement à emprunter du côté Djent de la force ?) aurait permis de gagner en pêche dans le mix. On reste un peu en attente d'un côté "vlan dans tes dents" qui ne vient pas franchement. L' "explosion" de Share à 2:22 pourrait avoir bien plus d'impact avec une production qui appuie un peu plus sur les guitares.

Côté composition, au final c'est la même remarque qui vient à l'esprit après quelques écoutes. L'ensemble est très réussi, mais pourrait être dynamisé grâce à des astuces dans l'écriture des titres. Par exemple, l'ouverture du premier morceau (Chessboard) se fait par un riff qui construit une tension dont on souhaiterait une résolution plus pêchue que ce qui est finalement proposé à 0:54. Les compositions sont en fin de compte bien plus orientées Rock que Metal (bien qu'il y ait incontestablement du Metal distillé tout au long de ces 35 minutes), et muscler un poil les titres pourraient aider à rythmer leur écoute (comme c'est le cas pour Delocalized par exemple, avec son amorce à base de gros accords de bûcherons qui guident vers des couplets tout en groove, ou avec son riff déconstruit et syncopé qui transite vers le solo de batterie, ou encore avec son final fou et déstructuré par un triolet sauvage mais si bien placé).



Un dernier mot sur le concept de l'EP. Le communiqué de presse mentionne une histoire de science-fiction assez travaillée, avec des éléments relativement précis, et cependant la musique n'est pas du tout évocatrice de ce scénario. Entre l'aspect instrumental et l'absence d'influences musicales "SF", rien ne permet de relier ce que l'on écoute à ce que l'on nous explique dans ce résumé. Probablement qu'il n'était pas la peine de s'encombrer de ce concept, bien que sa présence ne pénalise en rien la musique de Delta Tea.



Mais pour être vraiment franc, ne faites pas très attention à ces quelques remarques de prog-snob. The Chessboard est suffisamment qualitatif pour qu'on pardonne ses rares et légers défauts. On préférera voir ça comme des témoignages de la jeunesse de la formation, comme de touchantes preuves de possibilités d'évolutions. Delta Tea est définitivement une formation pleine d'un potentiel aussi indéniable que rare, et ce premier EP montre que le groupe peut prétendre à grimper encore des échelons. Vivement la suite !

A écouter : Delocalized Delocalized