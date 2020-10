Une évolution s'est toujours faite sentir dans la discographie des Deftones. En arriver jusqu'à l'éponyme a été une preuve de maturité et de maitrise inconditionelle de la part du groupe de son identité, de la digestion de ses influences et de l'affirmation de ses tendances artistiques. Aujourd'hui, en 2006, la question reste toujours entière. Deftones sert il encore à quelque chose, aprés une compilation de faces b faisant office de mise en bouche, d'attente aux fans qui en redemandent toujours plus, et toujours plus rapidement. Deftones prend son temps, et chaque album parait de plus en plus accouché difficilement : entre fausses sorties, retards et tensions entre les membres du groupe.

Pourtant, contre toute espérance, ce cd est enfin là, et contre toute autre espérance, il n'est pas une deuxième façade des goûts prononcés de Chino Moreno pour le trip hop et la new wave. Soyons rassurés, cet album n'est pas un Team Sleep caché. L'évolution est encore une fois de mise. Là où l'éponyme lachait des grosses nappes de guitares samplées pour donner un effet d'une lourdeur impressionante dans les riffs, juxtasposées a une batterie aérienne et une voix complétement tordue, Saturday Night Wrist ne bouleverse pas la donne, mais change du moins quelques détails, ce qui semble suffisant et rassurant.

En effet, Saturday Night Wrist posséde tous les atouts pour enchainer une autre perle sur le collier tissé par le groupe depuis Adrenaline . Ce cd ne peut pas être plus Deftones qu'il ne l'est, car on reconnait magistralement la patte du groupe à chaque moment, la force de son caractére. Alors oui, certains diront que le groupe n'avance pas, resasse depuis White Pony des plans déja vu, voire même depuis Around The Fur pour les plus radicaux. Ce qui donnera raison à ces radicalistes musicaux, c'est que Cherry Waves, ou Rivière ne sont pas forcément loin de morceaux comme Digital Bath ou Change, mais le bien d'entendre ce genre de morceaux classieux en est décuplé quand on voit que beaucoup d'autres groupes se cassent les dents en cherchant à retrouver la formule magique qui nous avait attiré. Mais ces extrêmistes seront rapidement démentis, vu le nombre de nouveautés que le groupe intégre à ses morceaux.

Tout d'abord, la guitare de Carpenter se fait plus douce, moins rentre dedans, mais plus portée sur la richesse des sonorités et des joies de la pédale, grace à des sons jamais entendus chez le groupe (Xerces). Mais aussi l'intégration d'éléments post rock dignes d'un Mogwai dans U,U,D,D,L,R,L,R,A,B, où la magie jazzy des guitares rencontre une batterie dominée comme jamais. D'ailleurs Abe Cuningham propose un nouveau visage de son jeu, qui se faisait de plus en plus aérien, et tape plus fort, moins en retenu, (Rapture, ou le passage quasiment coreux de Rats!, Rats!, Rats!). Bien entendu, chose normale depuis deux albums, on echappera pas à la ballade new wave cette fois ci beaucoup plus fine et gratifiée de la présence d'une voix féminine : Pink Cellphone.

Le disque culmine à beaucoup de moments à la perfection des mélodies, des sonorités et des vocalises que rarement le groupe avait à ce point maitrisé. En effet, Beware, Combat, Xerces et Kimdracula font partie des chansons au meilleur feeling, au romantisme exacerbé, aux intonations desespérés trés impressionistes, faisant parfois penser aux grands Smashing pumpkins. Alors oui, le groupe impressione a énormément de moments et le tout est sublimé par la voix d'un Chino au sommet de sa forme, dans des vocaux complétement dantesque, impossible à reproduire en live car tellement à fleur de peau, basés sur une intonation, un soufflement, un cri, sur une gamme plus que jamais maitrisée (des cris de "Rats, rats, rats" rapellant les vocaux de When Girls Telephone Boys aux vocaux très Around The Fur de Rapture en passant par les ecarts stylistiques de Xerces et Kimdracula).

Deftones livre encore une fois un album d'une rare classe, à l'identité très prononcée, présentant deux inconvénients en la personne de Hole In The Earth, particuliérement irritante et inutile, et Mein avec son coté monotone exacerbé sur un final avec un Serj Tankian (System Of A Down, Serart) se prêtant au jeu du miaulement. Mis à part ces deux écarts de conduite, on leur donnerait le bon dieu sans confession. Chapeau.

Kimdracula, Combat, Xerces, U,U,D,D,L,R,A,B