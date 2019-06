Travels s'écoute comme se lit un livre.

Travels, c'est la trajectoire d'un homme, une histoire qui débute mal et se termine mal ;

Un voyage crépusculaire aux tréfonds d'une vie de souffrance où se côtoient violence, peur et détresse ;

Une plongée angoissante dans de glauques bas-fonds urbains où s'étale la misère la plus sordide ;

Une descente aux Enfers, un déclin, une fin!

Il n'y a là qu'amour dénaturé et quiétude inquiète ; il n'y a là que la famille mise à mal, injuste et vitreuse comme les yeux d'une alcoolique, creuset où s'élaborent des traumas irréversibles ; il n'y a là qu'une religion incapable de consolation face au désespoir profond, trop loin des vrais douleurs humaines ; il n'y a là que la terrible certitude de ne pouvoir échapper au passé. Il y a la vie, implacable, qui agresse, dégrade et détruit les plus faibles.

Les méandres de cette existence tourmentée prennent corps au coeur d'un hardcore violent, dur et brut où la tension permanente s'agrippe et étrangle tel un étau, à la façon de Converge. Mais Defeater ajoute à cette âpreté une dimension émotionnelle par l'adjonction de mélodies directement issues de la lignée Modern Life Is War, Verse, Have Heart et autres Sinking Ships, ainsi que des harmonies dissonantes et discordantes aux sonorités héritées de The Dillinger Escape Plan.

Les titres rageurs se succèdent, contant la dérive de cet homme mal né ; des titres forts, puissants, torturés et chaotiques d'une intensité extrême où explosent solitude et desespérance, où dominent violence et souffrance. Et de sa voix écorchée, Derek hurle à se lacérer la gorge, arrache à ses tripes des phrases qui se gravent jusqu'à ces déchirants There's no place for me , What's left for me? sur le très poignant "Cowardice", qui crispent la machoires et brûlent les yeux.

Sans être transcendantes, les paroles s'avèrent de bonne facture même s'il y stagne encore un léger arrière goût de cliché, qui aurait pu disparaître avec l'emploi de la première personne, tout en rendant l'histoire infiniment plus touchante. Mais surtout, après le suicide du personnage, il eut mieux valu l'immensité du silence face au désastre d'une vie, plutôt que ce passage post-hardcore, sans doute intégré pour faire retomber la pression infligée durant trente minutes, mais d'une inspiration plutôt moyenne au regard de l'ensemble.

Le pari d'un concept album était risqué pour Defeater car le groupe s'exposait à réaliser un album hétérogène et disparate. Or, les titres s'enchaînent parfaitement, laissant surnager des atmosphères et s'imprimer des bribes de mélodies. Le passage folk, intercalé en milieu de piste peut paraître curieux lors d'une première écoute mais s'explique du fait de la rencontre avec un vagabond qui en est l'auteur et marque un tournant dans l'histoire.

D'une densité, d'une richesse et d'une inspiration notoire, Travels n'est pas un album qui s'appréhende en une seule écoute, mais lorsque l'on en capte l'essence, il est difficile de ne pas refaire en boucle, en compagnie de ce déraciné, ce sombre voyage qui n'aboutit qu'au naufrage.

Home is never home, it's just the place where you came from



chapitre aprs chapitre, Forgiver Forgetter restant un sommet