Chronique 3 / 5

0 commentaire

what happens, happens ( 2021 ) Nouvelle sortie pour Middle-Man Records, à qui l’on doit déjà du Coma Regalia, To Languish ou Senza si l’on prend les groupes dont on a déjà parlé en ces pages. Ici, il est question d’un trio qui office dans le plus pur style old school : des passages un peu larmoyants (« A Muse for You ») avec une prod étouffant clairement le chant, de brefs instants qui déboulent en trombe (« Conceptive Interment »).

S’il n’est pas qu’un relent du passé, Defacto en Scripture semble à première vue en prendre les artifices, la faute à cette prod un peu en retrait, et surtout enchaine les choeurs / lignes vocales à feu de peau (« Invisible Ink »). Bien que convenu dans l’approche, nous rappelant que tout n’est qu’un cycle qui ne demande qu’à être perpétué et que la fin n’est que le commencement, cet opus a des senteurs de Saetia, bien plus que celles d’Honeywell, une sorte de fragilité qui n’explose quasiment jamais.



Que dire de ces quatre titres ? Rien et tout à la fois, car derrière cet artwork qui laisse planer le doute sur le style, assez loin d’un Mira dans les faits mais pas sur le papier. On lorgne presque vers un Hardcore sur « Conceptive Interment », vite rattrapé par quelques arpèges bien placés et ce retour aux traditionnelles montées en puissance Screamo.

Je vous invite fortement à tendre une oreille sur What Happens, Happens. Pas sûr que vous en ressortiez sous le charme à la première écoute, mais Defacto En Scripture possède un élan de nostalgie qu’il semble intéressant d’approfondir. Un moyen d’être fixé : vous poser sur les trois minutes de « Conceptive Interment ».