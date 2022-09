Seconde patate en format court le pertinemment nommé Total Teutonic Torso nous prend un peu par surprise mais s’inscrit dans la droite ligne massivement destructrice du premier EP. Ce qui devait être une brutale récréation pour ces nancéiens semble en fait devenir une sérieuse PME de démolition, alimentée au Death Metal groovy d’Obituary ou d’Entombed, augmenté de Hardcore tendance côte est.



Plus ramassé que son prédécesseur Total Teutonic Torso, flanqué d’une pochette tout aussi marquante (par le même Szymon Siech), propose seulement quatre titres, concentrés de violence rythmique dépassant difficilement les trois minutes trente, suffisant pour exposer une sauce encore plus urgente et carrée, allant de fait à l’essentiel, et bénéficiant d’un rendu un poil plus crade et aérée à la fois. Éclatante démonstration avec le morceau-titre, aux guitares tordues (d’où le « Torso » sans doute), grasses, au diapason de frappes sèches et précises. On appréciera également la basse carnassière de Condemned To Breathe et le monstrueux break au centre de celui-ci, ou le fantastique et sinueux Le Droit à l’Asphyxie, en céfran dans le texte (« D’être humain à charnier Acharné, avalé. Décharné »), puis un Tell Me About Justice légitimement vénère, qui dégueule tout ce qu’il peut, que ce soit via une double-pédale virtuose ou un chant glaireux évoquant un Corey Taylor (Slipknot, Stone Sour) dopé aux hormones.



Death Whore continue tranquillou à creuser la terre de sang, trempé dans l’opulence d’un groove de plus en plus véloce et rageur. Désormais on trépigne de voir débarquer un long format aussi efficace, par surprise ou non, dans tous les cas on prend, merci.



en attendant le LP, en complément du 1er EP