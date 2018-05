Death Engine est un groupe frustrant. Frustrant parce que leur premier et excellent album Mud, sorti en 2015 est malheureusement passé beaucoup trop inaperçu. Frustrant pour leur pause en 2016 et le trop peu de dates qu'ils avaient joué entre temps. Frustrant parce qu'on aimerait que plus de monde s'intéresse à ce groupe, mais ça tombe bien car Death Engine est de retour en 2018 avec un nouvel album, Place Noire, et il ne faut pas passer à côté.



C'est aussi un peu de la faute des Lorientais, car évoluer dans un registre Post-Hardcore / Noise n'est pas le truc le plus vendeur et accrocheur possible. Trop Post machin pour les fans de Hardcore pur et dur ou pas assez pour les amateurs de Cult Of Luna, trop Noise pour les autres, pas assez Rock pour les derniers restant...bref, Death Engine a le cul entre plusieurs chaises et n'est pas là pour se mettre dans un créneau porteur ou plaire à un certain type de public. Et c'est tout là tout le problème quand à sa relative notoriété, mais aussi et surtout là où réside tout son intérêt. Il aurait été également d'une certaine facilité pour le trio de revenir et pondre un Mud bis, en poursuivant vers des voies abrasives, énervées et toujours plus tragique, mais il n'en est rien. Le groupe recule pour mieux sauter et livre un Place Noire plus nuancé, d'avantage nourri d'influences, mais toujours aussi passionné et passionnant.



Les éléments Noise Rock, déjà présents dans leur musique occupent désormais d'avantage d'espace : guitares décharnées, une voix chantée / hurlée qui s'éloigne du registre Hardcore, des rythmiques assises moins chaotiques et une basse coup de poing pour la lourdeur, le tout enveloppé d'une grisaille Noise. Quelque part, Death Engine s'est assagit, mais n'en demeure pas moins vicieux et surtout tout aussi viscéral comme en témoigne Modern Life et sa fin scandée (« they will see no future »). C'est dans cet exercice de style délicat, dans cet entre deux pas tout à fait définissable que les Lorientais excellent, rappelant par instant le Old Wounds des Young Widows et s'ils sont peut-être un moins chien fou, mais ça bastonne toujours autant comme dans Ordinary Violence avec ses guitares vipères et son refrain qui envoie tout valdinguer. Il y a même dans ce Place Noire quelques références discrètes aux années 90's (Alice In Chains peut-être dans certains riffs) ou même plus étonnant, légèrement Marilyn Manson dans les parties chantées de Decline ou de Dead End. Ce même Dead End d'une lenteur Doom carnassière et au chant douloureux, tranche avec le reste de l'album, mais est totalement réussi, tout comme l'est le morceau de conclusion, Romance, qui nous toise du haut de ses huit minutes remplies de Noise hypnotique, de moments castagnes et de vocalises maladives.



Inventif, renouvelé, et fort émotionnellement, le Death Engine 2018 a tous les atouts de son côté pour que vous soyez conquis. Alors écoutez Place Noire et comprenez. Puis allez les voir en concert et soutenez les. Ils le méritent plus que largement.