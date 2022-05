Biographie Originaire de Montréal (Québec), Dark Circles est un groupe s'orientant vers un Crust / Hardcore dès sa première Démo, qui déboule en 2011. Rapidement, le combo poursuit sa route avec un EP MMXIII, un LP MMXIV et un split avec Abstracter en quelques années. Après une pause de six ans, les musiciens enchaînent avec leur second LP Frantic Death. Chronique 15.5 / 20

Frantic Death ( 2022 ) Cela faisait quasiment 6 ans que l’on pouvait attendre une suite à ce split avec Abstracter (pour celles et ceux qui auraient déjà eu l’occasion de poser une oreille sur les Québécois) et au final plus de 10 ans que le combo de Crust / Hardcore officie.

Si t’aimes Sarabante, Masakari, Haust et Cie, tu peux checker Dark Circles. La Bagarre, avec un grand « B », celle qui donne dans la castagne et te dit que t’as bien raison d’être énervé. De l’ouverture du morceau titre et son beuglement larsené, des premiers mots qui vibrent au son de Trap Them ou du son gras qui transpire de Frantic Death, tu peux faire ton choix.



On reprend les codes d’une partie de la vague Holy Terror avec un ampli poussé à 11, et puis c’est parti. J’en retiens surtout « You Can't Hold On To Money While You Burn » ou « Night Stalker II », qui te poncent les oreilles au burin et aux larsens. Quand Dark Circles dépassé les 3 minutes, sur « End of Consiousness », le combo ne peut s’empecher de finir en cataclysme après un passage presque posé. C’est ce dernier qui fera débat : veut-on de la violence pure, à l’image des premiers titres, ou un brin de subtilité se fait-il nécessaire par moment ?



Frantic Death, que l’on pourra plus apprécier que le « Frantic » de Metallica, c’est l’énervement dans tes oreilles. T’as 8 morceaux pour t’encanailler et si les groupes précédemment cités sont ta came, nul doute que ce nouveau Dark Circles fera l’affaire.