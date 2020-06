Daggers flirte avec l'Enfer, sans jamais y pénétrer réellement ; il y eut d'abord une vision de la bouche noire de ce royaume ténébreux, et aujourd'hui, une course échevelée au long de l'Acheron, fleuve qui borde ces abîmes démoniaques.

Un son très métallique, froid et sec, pour rappeler ces terres hostiles et servir une musique brute et raide ; des réminiscences de Rise And Fall, Converge ou Give Up The Ghost pour l'agression dégagée, mais surtout une influence probante de la scène Punk / Metal canadienne (Born Dead Icons, Cursed...) ; une pointe de Rockin' Hardcore soufflée par The Hope Conspiracy et nous avons là le corps torturé de Daggers.

Néanmoins, la première partie de l'album s'avère peu intéressante et décevante, du fait de titres répétitifs, un peu trop systématiques et d'un manque d'originalité notoire. Ce n'est qu'à partir de Mercenary Masses (septième titre!) que Along The Acheron décolle enfin et où l'on se sent entraîné pour un périple dans les abysses infernaux foulés par Dante : les abords de l'Acheron, le nocher Charon, menant les âmes veules au lieu de leur éternel supplice, "[...] Là, soupirs et sanglots, cris perçants et funèbres, résonnaient au milieu de profondes ténèbres [...]". Les titres prennent de l'ampleur, de la hauteur. Variées et inspirées, les compos glissent avec talent de "Charon's Path", instrumental aux résonnances Fugaziennes, à Introspection, entremêlant un Punk / Metal proche de Cursed à des montées épiques dignes d'Alpinist, pour conclure sur le très vif Insel Der Toten, déployant un Rockin' Hardcore épileptique, mélange de The Hope Conspiracy et de Give Up The Ghost. La fin de l'album est nettement plus ambitieuse, avec des titres beaucoup plus recherchés et travaillés, révélant un véritable potentiel à développer. D'autre part, une voix plus consistante et entière, moins monocorde, apporterait également un peu plus de profondeur à l'ensemble.

Avec Along The Acheron, Daggers retombe dans la même ornière que sur son précédent ep, ne parvenant pas à aligner des titres de qualité égale. Dans ce cas précis, il est incontestable qu'un ep composé des six derniers titres de l'album aurait été bien plus accrocheur.