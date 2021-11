Biographie Djiin est un groupe de Rock Psychédélique / Stoner Progressif formé à Rennes en 2015 par Johann Godefroy (Basse), Chloé Panhaleux (Chant / Harpe), Allan Guyomard (Batterie) et Tom Penaguin (Guitare). Ils sortent un premier effort, The Freak, en 2019, soutenus par More Fuzz Records puis un second album, Meandering Soul, via Klonosphere. Chronique 16 / 20

Meandering Soul ( 2021 ) The Freak me semble maintenant avoir été un pas superbement nécessaire à l'aboutissement du groupe sur ce nouvel album. Vendredi est sorti Meandering Soul de Djiin.





Cette épopée lance une recherche de soi, une recherche de l'autre. De la joie éparpillée à l’angoisse débordante,. L’album jongle avec des émotions ambivalentes au fil des morceaux. L'ambiance psychédélique résolument années soixante-dix ne manquera pas de s'inventer des parures orientales mais aussi souvent de partir en transes chamaniques pour un dépaysement parfaitement maîtrisé. Oui, Djiin nous emmène en voyage cathartique, qui promet tant lourdeur que rêves colorés.





La faille vers l'univers parallèle s'ouvre avec "Black Circus".

Après une introduction instru précautionneusement éthérée, presque timide, la voix de Chloé débute l'album dans des nuances rauques. Le timbre rocailleux et éraillé semble nous inviter à nous promener parmi nos questions existentielles, nos traumatismes intimes, nos angoisses tues. Le voyage initiatique commence, et l'occulte nous enveloppe.





"The Void" ne sera pas le morceau le plus facile à adopter dans l'album. Décomposé en trois phases, on pardonnera le lancinement obscur de la première à l'arrivée de la deuxième. La transe diaphane qui débute alors nous soulève et s'achèvera en sombre angoisse colérique hurlée à en faire sortir tripes et frissons.

On avance dans le sillon du groupe en langueur chaude au gré de "Red Desert" qui progresse lourdement. La batterie d'Allan emmène l'introspection spirituelle comme un rituel de passage en cours de ce voyage. N’est pas en reste la harpe de Chloé qui sait se faire une place parmi les autres cordes du groupe ; Tom et Charlélie y répondent et chacun coordonne l'avancée lourde à travers le désert chaud et meurtrier.





Le rituel en devient quasi occulte avec "The Warmth of Death" qui poursuit néanmoins l'accablante moiteur dessinée dans le parcours de l'album. Si le rythme est très net, très frappé, le tempo accélère pour faire tourbillonner une angoisse oppressante, sourde et grandissante, jusqu'au final hypnotisant. Dans la lignée stoner aux sonorités blues, l'album sait prendre des élans de façon récurrente afin de rappeler que la chaleur d'un désert n'est pas incompatible avec un jam psyché et un bon headbanging en règle.





Auditivement le plus marquant probablement, "White Valley" figure le poids démesuré des mesures et la lourdeur de chaque pas que l'on s'imagine devoir faire dans le désert d'une vie qui manquerait de sens et de réponses.

Il n'est pas besoin d'une imagination fertile pour visualiser la pénibilité de l'avancée, la difficulté de progression. Le morceau nous l'explique en toute clarté.





S'invitent alors les riffs heavy et les sonorités blues au milieu de la fuzz pour un morceau catchy : "Wax Doll". Où : quand le stoner-psyché danse heavy en finesse et précision. Le jam de passage n'en rend que plus merveilleuse l'énergie qui en ressort. Se bouclera alors l'album par l'outro faisant écho à l'intro. Libre à chacun de laisser l'album en "repeat all" pour plus de perfection.





La semaine dernière Djiin a joué cet album en Live à Nantes pour sa release party au Michelet. La réussite était au rendez-vous, suffisait-il alors d'observer le public en transe, entre émotion et transpiration, entre observation auditive et excitation pogottée. Vraiment, ces quatre musiciens ont un réel talent de création d'un cadre bien à eux, une identité tant visuelle qu'auditive. Les observer suffit à comprendre que la symbiose est réelle, que l'alchimie se joue au fil des notes et que la quintessence de ce groupe réside dans la dynamique entre ses membres.



A écouter absolument, chez vous et en salles.