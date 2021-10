Biographie DARE est une formation Hardcore venue de Fullerton, en Californie. Le groupe sort OC Straight Edge, sa première démo, en 2017. En août 2021, le trio sort Against All Odds, sont premier album. Chronique 18 / 20

0 commentaire

Against All Odds ( 2021 ) Trois ans se sont écoulés sans que les californiens de DARE ne sortent de projet. Depuis la sortie de leur dernier EP éponyme en 2018, le trio de Fullerton a consacré son temps et sa concentration à la scène. La sortie du maxi Welcome to the OC, comprenant deux singles inédits, et la signature récente du groupe chez Revelation Records laissaient appréhender un retour. Le 20 août 2021, DARE sort son premier album, Against All Odds, affirmant que les outsiders d’autrefois ont maintenant leur place bien ancrée dans la cour des grands.



Pour annoncer la couleur, DARE est un groupe qui fait dans l’efficacité. Plutôt que de tomber dans un Hardcore massif et nonchalant, le son du groupe est un concentré d’énergie brute et positive. Les dix titres qui composent Against All Odds lui font atteindre les vingt minutes, tout pile. La composition du projet reste la même tout le temps : la totalité des titres ne dépasse jamais les deux minutes trente, ne comporte aucun interlude, et seule l’intro est purement instrumentale. On ne roupille pas ici, le projet est construit de manière à être ingéré d’une traite, à la manière d’un cacheton de vitamines.



Et c’est vrai que le projet, dans son contenu, a un effet revitaminisant. On y retrouve ce son chaud et ensoleillé que nous évoque souvent le Hardcore de la côte Ouest (Drain, Rotting Out, Suicidal Tendencies…). En dehors de leur activité musicale, les mecs de DARE ont un attrait pour les sports de glisse, et le lien avec les cultures skate ou surf se fait rapidement à l’écoute de leur son : on ressent une envie de défoulement, ce qui en fait donc une musique parfaite pour le pit. Le trio tape dans le mille en proposant un cocktail plein de groove, flirtant avec des breakdowns incisifs (je ne me remettrai sans doute jamais du two-step sur Dare2Be), le gimmick accrocheur qui sert de refrain dans Better Off donne envie de se péter le tibia en tentant un gap à toute berzingue. On arrive facilement à identifier les influences du groupe : le côté pétillant et coloré rappelle les compositions de Turnstile ou de Regulate, et impossible de ne pas penser à Trash Talk, autre groupe californien, à l’écoute de certains morceaux, notamment sur les parties rapides blastées de Never Yours. Des références plus larges qui ne se limitent pas au champ du Hardcore se font ressentir : l’artwork de la pochette, signé par le graffeur Raul Gonzalez, témoigne d’une réelle inspiration visuelle mais également sonore puisée dans le Hip-Hop. Avec une typographie en lettres graff et un sens du détail, le peintre arrive à faire dégager de son œuvre une ambiance urbaine, teintée de couleurs vives. DARE, avec Against All Odds, parvient aisément à construire des ponts entre ses influences les plus profondes.



Dans un ramassis aussi compact où tous les tracks ont tendance à se ressembler (ce qui n’est pas une mauvaise chose en vue de la durée de l’album), les p’tits gars du comté d’Orange arrivent à apporter de la différence avec l’apparition de guests sur certains morceaux. On retrouve la légende Hardcore Scott Vogel (Terror, Buried Alive) sur le morceau Hard To Cope, et apporte une touche rocailleuse au morceau. Sur Different Method, c’est Patrick Miranda (Movements) qui vient entonner des discours Straight Edge aux côtés du frontman, Angel Garcia. Les deux autres membres du groupe, Aaron McQueen et Anaiah Lei (ZULU, Culture Abuse) sont également Straight Edge, c’est là une revendication omniprésente dans leur musique, qui leur inspire bon nombre de morceaux. Formation engagée, DARE évoque également des problèmes sociaux tels que le racisme ou la pauvreté et dépeint la vie électrique et bouillonnante des rues californiennes. Les thèmes politiques et idéologiques sont des piliers du Punk Hardcore, et la musique de DARE porte en elle cette culture d’affirmation.



En somme, Against All Odds est d’un dynamisme contagieux qui fait de chaque écoute un pur plaisir. Sans faire d’outrage à quelconque code, DARE parvient tout de même à apporter un son frais et revigorant, qui saura rassembler les puristes HxC et les Hardcore Kids de nos jours.