Biographie Formé en 2018 à New York, Curse Of Instinct est un groupe de Hardcore teinté d'influences de Crust et Metal. Une première démo, sobrement intitulée Demo, voit le jour en août de la même année. Chronique 3 / 5

0 commentaire

Demo ( 2018 ) D’abord intrigué par l’artwork de Curse Of Instinct, plus que par le groupe lui-même (première démo du groupe formé cet année, à ne pas confondre avec le groupe de Metalcore slovène) , j’ai décidé de potentiellement perdre quasiment dix minutes de mon existence pour laisser une chance au combo. Sur le papier, on parle de Hardcore, mais dans la réalité on évoque Cursed, Baptists. Voici les deux références que vous pourrez imaginer sur cette Demo. Du Hardcore, même si on vire moins dans le côté brutal de Cult Leader ou l’aspect violent de Torch Runner. Pour exemple, le jeu de basse / batterie sur « Orthodox » tend vers la moshpart sur sa fin : basique, lourd et sans sentiments.

C’est là la subtilité qui manque peut être aux musiciens sur ces quatre titres : apporter une nuance et une hargne qui se rapproche plus des combos précédemment cités plutôt que des riffs maitrisés mais légèrement fades (« Strung Along »). Parce qu’il est clair que rien, sur le papier, ne fait défaut, mais qu’à l’écoute il est difficile de vraiment retenir un vrai feeling.



Peut être pas la meilleure Demo du genre, ni de l’année, mais Curse Of Instinct fait le travail attendu. On en attend un peu plus la prochaine fois, surtout si le groupe veut passer le cap des seconds couteaux.