En quelques années Cult Of Luna a réussi à prendre sa place dans les ténèbres au coté des grands frères américains. Autant dire qu'une nouvelle production des suédois est attendue avec impatience et sera décortiquée par bon nombre de fans (ou pas). Eternal Kingdom arrive 2 ans après le très personnel, et très post rock, Somewhere Along The Highway.

D'abord des précisions importantes sur Eternal Kingdom, celui-ci est un concept album (toutes les pistes ont un rapport entre elles). Le groupe a trouvé suite à un grand ménage dans son local de répet' (situé dans un ex hopital psychiatrique des années 20) le journal de Holger Nilsson, un des ex internés. Dans ce journal il y raconte le meurtre de sa femme et explique son innocence précisant que sa femme a été tuée par Näcken (l'équivalent de Satan) et donne de nombreux détails sur des Kumans (mi homme, mi ours) et ce monde fantastique qu'il imagine. Eternal Kingdom reprend ces écrits et tente de retranscrire musicalement la folie des mots.

De part sa source d'inspiration on s'attendait à un album sombre et glauque, sur ce point Cult Of Luna ne nous décevra pas, Eternal Kingdom est clairement l'album le plus sombre du groupe ; suivant le très aérien Somewhere Along The Highway le choc n'en est que plus brutal. Ceux qui avaient fui le groupe pour ses envolés post rock peuvent revenir poser une oreille sur les 10 titres (dont quelques interludes) de ce nouvel opus.

Toujours marqué au fer rouge du style Cult Of Luna (ces guitares qui s'étire, ces lentes agonies finissant en coup de boutoir pachydermique, ces éclaircie tuée dans l'oeuf, ...) cet album pourrait être vu comme un retour aux deux premiers opus des suédois; et les premières écoutes donneront ce sentiment de quasi régression. Pourtant, derrière ce coté très accrocheur mais un peu rétrograde, on pourra petit à petit apprécier le travail de fourmi réalisé par le groupe. On retiendra particulièrement les guitares avec des arrangements affolants (pitié n'écoutez pas ce disque sur des enceintes moisies ou des écouteurs de game boy!). Exit le post rock ici on parlera plus volontiers de prog rock (pour vous en convaincre, calez vous Ghost Trail sans rien faire d'autre et appréciez).

Eternal Kingdom prend toute son ampleur dans les détails, sons électroniques discrets (Mire Deep en regorge), riffs dissonants, note glissée ci et là, accélération ou ralentissement discrets.

Et bien entendu, comme à son habitude, les passages les plus violents seront tout aussi lourds et puissants (ce final sur Ghost Trail! Ou la folie quasi noise de Curse). Coté prestation vocale l'ombre de Steve Von Till (Neurosis) planera lourdement (euphémisme?) sur certains titres (comme The Great Migration, ça ne vous rappelle pas Given To The Rising ?), est ce un mal?

Cult Of Luna signe avec Eternal Kingdom son album le plus sombre, et peut être le plus travaillé des cinq. L'album sera à écouter avec une attention minutieuse, et si possible face aux paroles pour apprécier pleinement les mouvements musicaux. Cinquième chapitre pour la discographie des suédois et pas encore de raté (pour peu que les albums les plus post rock ne vous aient pas largué).



Un titre et des explication sur chaque titre dispo sur le myspace de l'album.

