Biographie Crypta est un groupe de Death Metal à tendance mélodique avec des influences Black et Thrash Metal fondé en 2019 par deux ex musiciennes de Nervosa : Luana Dametto (Batterie) et Fernanda Lira (Basse / Chant). Elles sont rejoint par deux guitaristes, Sonia Anubis (Guitare - Cobra Spell, ex Burning Witches) et Tainá Bergamaschi (Guitare - ex Hagbard). Leur tout premier effort, Echoes Of The Soul, sort en 2021 chez Napalm Records. Chronique 13 / 20

Echoes Of The Soul ( 2021 ) Scission de Nervosa il y eut, création de Crypta il fût. C’est la raison principale pour laquelle on entend parler de cette nouvelle formation qui regroupe donc deux anciennes musiciennes de Nervosa à savoir Fernanda Lira (Basse / Chant) et Luana Dametto (Batterie) portées par la signature chez Napalm Records, tout comme leur ancien groupe qui vient de sortir leur dernier effort, Perpetual Chaos, quelques mois plus tôt sur le même label.



Le fait est, qu’avec leur premier album intitulé Echoes Of The Soul, Crypta offre peu ou prou, ce que faisait Nervosa par le passé. On imagine peu Fernanda, l’ancienne leadeuse, changer complètement de registre artistique et partir dans des incursions Doom Metal progressives, mais le fait est que ce premier album n’offre pas franchement de surprise et on se retrouve en terrain connu à travers un Thrash / Death Metal qui poursuit ce qui avait été entamé avec Downfall Of Mankind en 2018. On se retrouve donc en terrain connu, même si avec Crypta, les musiciennes semblent quand même davantage lorgner du côté Death Metal de la force, tout en gardant quelques racines Thrash Metal. Fernanda a pour sûr gardé toute la hargne de son chant fort agressif et criard, presque typé Black Metal par instant et c’est un point fort de l’album puisqu’il lui donne un cachet un peu particulier par rapport aux chants du même genre, beaucoup plus rauques ou gueulards, et finalement assez semblables.



Par ailleurs, l’arrivée aux guitares de Sonia Anubis (Cobra Spell, ex Burning Witches) et Tainá Bergamaschi (ex Hagbard) apporte une tournure mélodique assez bienvenue par rapport à ce que faisait Nervosa auparavant. Ca n’oublie heureusement pas de riffer comme au départ sur Starvation ou le plus mid-tempo Under The Black Wings. Les compositions sont toujours marquées parce cette agressivité, ce côté méchant qu’on retrouve dans le chant, mais également dans les guitares qui flirtent allégrement avec le Black Metal comme sur le morceau Kali. C’est une dominante qu’on retrouve davantage sur cet album, même si Downfall Of Mankind de Nervosa le laissait deviner à travers un disque plus sombre dans la discographie de Nervosa. Ainsi, le plutôt Black Metal Arcana qui convoque un mélange de Thrash, de Dissection et de Satyricon pour son côté Rock n Rooll groovy, fait franchement plaisir à entendre et est clairement le titre qui se détache de ce Echoes Of The Soul avec en sus un solo génial et une dimension épique qui rappelle le fameux groupe suédois. Shadow Within est un peu dans le même esprit dans des tonalités Thrash / Black Metal dans un morceau expédié à toute vitesse un peu à la manière d’un Necrophobic. Dans les titres un peu plus breakés on trouve Possessed qui est fort sympathique ou Blood Stained For Heritage fait également bien le boulot dans son approche Thrash / Death Metal.



En définitive, Echoes Of The Soul est un premier album sympathique. Tout comme le premier album de Frozen Soul paru en début d’année, il cristallise un Death Metal qui tient largement la route, qui peut se targuer d’avoir d’autres aspirations (Thrash / Black…) mais n’arrive pas à aller au-delà de ça. La faute à de vrais morceaux qui défoncent ou d’une ligne directrice musicale (Death Metal old school à fond comme chez Tomb Mold par exemple) qui en dehors de quelques écoutes, ne donnera pas forcément envie d’y revenir régulièrement. Mais ne soyons pas trop dur, le premier album de Crypta est qualitatif, et franchement, si le genre te plait, Echoes Of The Soul, mérite qu’on s’y attarde quelques instants.