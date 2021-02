D’une justesse implacable.

Avec Coven, cela démarre via ce chant hurlé, éreinté, de « La Violence », des montées qui seront plus proches de Gantz que celles de Daitro. Mais faisons fi du passé : Coven se tourne vers l’avenir, celui de « Cortège de Faim » ou « Marasme », rien de radieux. Mixée à un Post-Hardcore, la musique du combo prendra son envol via « La Pluie », qui conclura majestueusement ce premier EP, après quelques indélicatesses (« Détruire Les Cartes », le titre le plus faible à mon sens de cet opus).

Sur ce dernier point, Coven ne peut se reprocher grand chose : le morceau en question est le plus classique d’entre ceux proposés. Non qu’il soit inintéressant, mais la structure se fait plus classique, sans retirer à son côté poignant. S’il n’est pas dans la frénésie de certaines sorties récentes, l’ajout de sonorités plus Post Hardcore en son sein lui permet de se démarquer.



Qu’à cela ne tienne, Coven n’est pourtant pas avare de sensations. Entre les passages plus posés, les choeurs, les passages arrachés, le groupe s’approprie les basiques du style pour notre plus grand plaisir.

Avec La Chaleur Nous Accable, Coven n’est pas qu’un énième groupe d’un style donc on se focalise à pleurer sur les disparus. Entre ces cinq titres, le quatuor fait partie de la nébuleuse de combos qui continuent de graviter. Reste à parfois faire un tri, et La Chaleur Nous Accable a le potentiel pour se rapprocher du centre, que les fans de Gantz sauront trouver !