Biographie Courtney Barnett est née en 1988 près de Sydney, en Australie. Très jeune, elle s'oriente vers la Folk et la Pop pour exorciser ses doutes et angoisses et raconter une enfance et une adolescence sans beaucoup d'histoires. Après plusieurs EP prometteurs qui mettent en exergue son jeu de guitare et son sens de la composition, elle sort son premier album, Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit, en 2015.



Après un album commun avec Kurt Vile, Lotta Sea Lice, en 2017, elle sort l'année suivante son deuxième LP, Tell Me How You Really Feel. Chronique 16 / 20

Lotta Sea Lice (avec Kurt Vile) ( 2017 ) « Courtney&Kurt ». Ces deux prénoms vont très certainement vous faire penser à un couple terrible des années 90, lorsque le Grunge saturait les antennes et que l’on ne pouvait faire trois pas sans tomber sur une chemise de bûcheron à la propreté douteuse. Les deux tourtereaux pareillement nommés et dont il est question aujourd’hui ne sont en revanche que des âmes soeurs musicales, unies par la même sensibilité folk-rock et par des angoisses qu’ils semblent beaucoup mieux vivre à deux. Car comme sur leurs albums respectifs, l’Australienne et l’Américain donnent avant tout l’impression de chercher à faire face à un quotidien trop lourd à porter, sous couvert d’une musique décontractée et nonchalante. Dès les premières secondes d’Over Everything, leur complicité et leur complémentarité apparaissent comme une évidence. Au fil des morceaux, on a autant l’impression d’écouter des frères et soeurs que des amants désabusés (Let It Go), constamment sur un fil entre optimisme et mélancolie.



Il en résulte un album quelque peu cyclothymique, mais particulièrement attachant, sur lequel le picking délicat des deux auteurs-guitaristes se met au service de morceaux tour à tour émouvants et joyeux. Tout est simple et naturel sur Lotta Sea Lice, rien ne semble forcé. Continental Breakfast est une autre illustration parfaite de la symbiose entre Courtney Barnett et Kurt Vile, qui s’incarne aussi bien dans une ballade aux accents Country (Blue Cheese) que dans un final épuré et touchant (Untogether). Entre temps, ils se confrontent à la peur et à l’inconnu sur le superbe Fear Is Like A Forest, épreuve presque initiatique dont ils ressortent plus sereins et apaisés, prêts à vivre un jour de plus. Lorsque l’Australienne ressort un vieux morceau (Outta The Woodwork, issu de son EP A Sea Of Split Peas), c’est pour une relecture inspirée et « laid-back ». Et quand Kurt Vile offre à sa comparse l’un de ses anciens titres (Peepin’ Tom, présent sur son album Smoke Ring For My Halo), on assiste à un moment de fragilité extrême et de grand frisson.



Lotta Sea Lice est un disque qui fait du bien, tout simplement. Sans artifices, Courtney Barnett et Kurt Vile ont donné corps à leur amitié de la plus belle des façons. Séparés par un océan la plus grande partie du temps, ils font de la distance un atout. « I cherish my intercontinental friendships, not much very big on enemies », chante Kurt Vile sur Continental Breakfast, résumant par ces quelques mots ce qui a donné naissance à un projet dont on espère ardemment une suite, un jour, pour se persuader que les plus belles histoires d’amitié peuvent durer.