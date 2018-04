Biographie Corpsehammer se forme en 2016 avec quatre musiciens venus de Suède et du Chili. Gravitant autour de la 1ere vague Black Metal, le groupe sort un premier EP nommé Sacrilegio en 2017, suivi de Posesion la même année. Un troisième format court voit le jour en 2018 et paraît chez Morbid Skull Records sous le nom de Perversion. Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Perversion ( 2018 ) Après un bref coup d’œil sur Encyclopaedia Metallum, on se rend compte que Corpsehammer revendique une binationalité fort intéressante au vu des genres de prédilection de nos quatre guerriers. Chili+Suède, en d’autres termes deux scènes particulièrement influentes pour la première vague Black Metal, celle qui sentait le Punk avili de Bathory et la sueur noire des voisins Brésiliens Sarcofago et compagnie.



Sans surprise, les trois piliers du Metal Extrême répondent à l’appel. La lourdeur Death, la vélocité Thrash et le riffing Black, triforce magique qui a fait les belles heures des plus grands supervilains des années 80 et qui continue encore son chemin dans les milieux autorisés (comprendre Nuclear War Now !, Hell’s Headbangers et consorts). Si l’on pose là-dessus une batterie bloquée sur des motifs Crust, difficile de ne pas établir un parallèle avec Darkthrone, Deströyer 666, Toxic Holocaust ou Speedwolf. Corpsehammer ne cherche pas plus loin : si c’est efficace, c’est dans la boîte. Oubliez l’originalité, ici on s’en fout pas mal, et à la place on se roule dans le folklore bien grassement en sacrifiant ses cervicales sur l’autel du groove.



Malgré tout, on ne pourra pas s’empêcher de grimacer un peu en se passant ce Perversion une dizaine de fois dans les esgourdes. Eh oui, ça file droit, ça joue bien, mais qu’est-ce qu’on en retient ? Malheureusement Marteaucadavre doit encore peaufiner ses compos pour les rendre plus mémorables et distinctes entre elles. Certes la voix toujours sur la brèche entre chant et hurlement ajoute un petit quelque chose, et le mélange bien amené de riffs assez froidement Black (Rito&Magia) coupés par un rythme qui tabasse remplit bien son office. Mais au-delà d’une vision globale de défouloir assez jouissif, les trois (vrais) titres peinent à donner un goût de reviens-y prononcé.



Entre deux Midnight et un Venom, ce troisième EP de Corpsehammer ne dénotera pas, sans transcender son public pour autant. Pour les plus mordus de la 1ere vague. L'EP est en écoute sur bandcamp.