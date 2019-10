« Controversial ». Curieux, comme nom de groupe, non ? Ayant vu le jour en 2013, le quintet Allemand n'a sorti qu'un court album en 2016, Inhuman. Déjà prometteur, le combo nous avait offert vingt-neuf petites minutes d'un deathcore catchy et propret. La sauce prenait gentiment mais on pouvait sentir que Controversial en avait encore sous la pédale.

Retour trois ans plus tard avec ce Revelation tout beau, tout chaud, et décidément vraiment très beau. Cette fois, les petits plats ont été mis dans les grands et c'est douze morceaux d'un death metal moderne, très technique et lorgnant beaucoup sur le deathcore, qui vont défiler en une grosse quarantaine de minutes. Assez pour rentrer comme il faut dans l'univers du groupe, mais pas trop pour provoquer une indigestion.

Revelation est par ailleurs très digeste de par ses orchestrations pertinentes : on pense à Fleshgod Apocalypse, évidemment, et j'oserais même évoquer Spawn of Possession dans la façon qu'a le groupe à enrichir ses sonorités plutôt qu'à développer les mélodies autour des cordes et du piano. La majeure partie des morceaux balance du gros riff dès la première seconde, mais il arrive que les musiciens prennent leur élan pour balancer une mandale encore plus violente : on ne s'interdit pas quelques notes de harpe sur Formicidae, notamment. Et à côté de ces tentatives (réussies) d'inclure des instants de bonheur et d'allégresse, des grosses mosh part carrées, lourdes, intransigeantes qui font mouche très vite.

En plus de rythmiques très syncopées, on trouve un chant omniprésent au débit très rapide qui rappelle immanquablement The Black Dahlia Murder ou encore Job For A Cowboy. Revelation possède justement un feeling assez similaire aux deux derniers albums de JFAC avec ces leads très mélodiques abusant des sweeps, en plus de riffs « à usage unique » se suivant les uns les autres. Controversial a composé beaucoup, beaucoup de riffs et les a alignés avec des ponts pour coller tout ça et en faire des compositions d'à peu près quatre minutes.

On se retrouve régulièrement en présence de passages rapides en alternate picking entrecoupés de palm mutes plus lourds. Mais même une fois qu'on a compris la recette, Revelation ne cesse de nous étonner dans la richesse de son écriture, la qualité et la complexité de ses parties guitares qui, en plus des exemples précédemment cités, fleurent bon les superbes Akeldama et Planetary Duality de The Faceless. Les Allemands naviguent entre plans presque académiques, grooves hardcore écrasants et mid tempos menaçants sans jamais se perdre.

Mais rien n'est tout blanc. Bien des formations expérimentées se reposent sur des inclusions d'instruments classiques et finissent par édulcorer leur propos ; c'est quand il est trop bas du front que Revelation peut lasser, proposant des gimmicks trop similaires et déjà entendus auparavant. Dès que le tech death revient, par contre, le niveau décolle instantanément et on profite du savoir-faire des six(sept ?)-cordistes qui vont où ils veulent sur leur manche.

Magnifiée par une production moderne mais pas vulgaire (coucou Inferi), la musique de Controversial séduit très vite les amateurs du genre. Piochant parmi les meilleurs mais sans être exempt de personnalité, la bande propose avec ce second album quelque chose de mature, de puissant, complexe mais accessible. Tout tourne comme une horloge bien huilée, on suit avec aisance les déambulations et on se délecte de ce travail d'orfèvre. En lice pour le meilleur album du genre de 2019.

Despair, Revelation, Spellbinder