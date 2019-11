Biographie Quatuor de Lyon et Besançon, Contractions prend forme autour de Julien (ex-Daitro, ex-12XU, ex-Baton Rouge) et Buanax après l'arrêt de 12XU. En 2017, une première Demo #1 sort, suivie l'année d'après par Demo #2, composée de deux titres qui se retrouveront sur leur premier LP, Demain est annulé, qui sort en 2019 chez Purepainsugar. Chronique 15 / 20

). Demain est annulé ( 2019 ) En basculant complètement de ton sur l’artwork de son premier album, on pouvait penser que Contractions allait opérer quelques changements suite à ses 2 démos. Pourtant, il n’en est rien, les Lyonnais distillent toujours un Indie Punk très frais qui ne sera pas une surprise si l’on a pu suivre l’évolution de Julien depuis plusieurs années.



J’eu aimé que Contractions offre uniquement des titres comme le morceau principal. D’une part parce que le riff d’intro reste l’un des plus captivant de cette année, mais aussi parce qu’on y retrouve moult aspects que l’on a pu aimer : un enchainement de notes jamais trop démonstratives, des choeurs qui n’étouffent pas une ligne vocale plus cristalline que chez Baton Rouge. Le côté Indie prend le pas sur le reste, mais n’étouffe pas quelques passages plus Punk (« Je ne t’ai jamais aimé » ou « Un autre temps »).

Certains titres (« Trace en ville » par exemple) ont un côté Indie 90’s dans les ambiances tandis que d’autres évoquent parfois Tigers Jaw (« Juste Derrière Chez Moi »), mais restent pourtant d’une homogénéité certains lorsqu’on écoute Demain Est Annulé d’une traite. Quelques compos se dégagent (« Un Autre Temps ») mais possèdent parfois sans doute trop de similitudes (les choeurs par exemple) pour ceux qui chercheraient une vraie variation d’atmosphères. Néanmoins, c’est cet aspect qui permettra à d’autres d’apprécier pleinement Demain est Annulé.



Au travers d’un Indie / Punk inspiré, Contractions reflète un peu l’évolution que l’on pouvait attendre des Lyonnais. Même si certains reprochent une richesse de sonorités amoindrie face à 12XU, Demain Est Annulé offre un agréable moment. What else ?