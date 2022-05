Biographie Constante est un trio originaire de Rennes. Un premier titre, A Marée Basse, les Angoisses, sort en janvier 2019, suivi de peu par un second sur la compilation Barricades, "Du Plomb dans l'Aile". Après quelques concerts, le groupe offre un EP, Esquive Les Ruines, début 2022 chez Tout Doux Records, Saka Čost, Seitan's Hell Bike Punks, Nuisances Records, Table Basse Records et Ribé Records. Chronique 15.5 / 20

Esquive les Ruines ( 2022 ) Pour avoir vu Constante en live, j’avoue y avoir pris une petite claque face au trio, surtout après être tombé fou d’amour sur A Marée Basse, Les Angoisses, premier titre offert par le combo en 2019. Aussi, lorsque Esquive Les Ruines est annoncé, on ne peut qu’espérer un album du même calibre.



Au-delà des premières aspérités Emo (Mes Partenaires), on retrouve un brin de Post Hardcore, jusqu’à entendre le glissement des doigts sur les cordes (Peau De Chagrin) et retrouver un côté lourd sur la fin du disque (masterisé par Magnus Linberg de Cult Of Luna. Coïncidence ?). Il y a une vraie montée en pression dans l’écoute de ce Esquive Les Ruines à la manière de ce que peut faire Yarostan et parfois une complexité sonore (les multiples couches du morceau titre) sans abandonner les tonalités des premiers titres (A Double Tranchant et ses simili spoken-words).



Qu'est-ce qu’Esquive les Ruines ? Un très bon premier ep, Constante continue après son éponyme, délaissant un peu le côté Post-Rock assez long d'A Marée Basse, Les Angoisses pour des sonorités plus Emo (Mes Partenaires). Sorti sur une pléthore de labels - dont Saka Cost (qui avait édité le premier EP en CD) et Seitan’s Hell Bike Punks - on espère qu’il sera reconnu à sa juste valeur.