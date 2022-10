Biographie Conjurer se forme en 2014 à Rugby, en Angleterre. Leur premier EP, I, sort en 2016 chez Holy Roar Records. Il est suivi, deux ans plus tard par le LP Mire qui marque les esprits par son mélange hybride de Sludge, de Death et de Post. La même année, le festival ArcTanGent leur propose une collaboration avec leur compatriotes Pijn, qui se concrétise par l'enregistrement de l'album collaboratif Curse These Metal Hands (voir ici).

En 2022, c'est cette fois avec Nuclear Blast que le groupe sort enfin son second LP intitulé P​á​thos. Chronique 16.5 / 20

0 commentaire

Pathos ( 2022 ) S’il fallait trouver un mérite aux mesures sanitaires qui ont marqué les deux précédentes années, c’est bien d’avoir permis à certains artistes de se poser et de prendre le temps de faire ce qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de faire autrement. C’est le cas pour les membres de Conjurer qui, surpris par le succès de Mire, se sont retrouvés en tournée quasi-permanente entre 2018 et 2020. Après des années de galère dans diverses formations sans avenir et bien contents d’avoir pu enregistrer un premier LP, le groupe pensait ne faire que quelques concerts avant de tranquillement retrouver le chemin des studios.



Quatre années séparent Páthos de son excellent prédécesseur, ce qui s’entend dès la première écoute. Comme l’expliquaient récemment les musiciens, l’enregistrement de ce second album fut un moment très particulier pour eux. Là où Mire était la compilation de ce qu’ils avaient de mieux en stock depuis la création du groupe, pour la première fois ils se sont retrouvés réunis dans un seul but : composer les meilleures chansons possibles en partant d’une page blanche mais en étant armés de l’expérience acquise.



En ressort un ensemble plus cohérent sans pour autant qu’il ne verse dans l’uniformité, que ce soit à l’échelle du morceau ou à celle du disque. L’hybridation est en effet toujours à l’ordre du jour pour former une sorte de Post-Sludge construit sur une base assez lourde, incarnée par le growl guttural de Dan Nightingale et enrichie par les hurlements plus aigus de Brady Deepros. L’alternance et la combinaison de ces deux chants ainsi que la présence ponctuelle de chant clair, de voix féminine et de chuchotements (All You Will Remember, Cracks In The Pyre) apportent une grande richesse à l’ensemble. A l’exception de Suffer Alone, brûlot absolument frontal de 2ʺ30 (alors que la moyenne se situe plus vers les 7 minutes), les compositions refusent toute forme de linéarité, aidés en cela par une section rythmique, investigatrice des multiples césures qui émaillent Páthos. Pour autant, chaque titre possède une identité propre avec, souvent, un fil conducteur d’intention, d’émotion ou de rythme. Rot, par exemple explore une vision plus chaotique avec sa rythmique hachée et ses riffs formants des « mini-vortex » tandis que In the Wake suscite plutôt l’apaisement.



Derrière des atours Heavy, au travers d’un subtile décalage entre le chant et les instruments, Páthos révèle une nature profondément mélodique. Une écoute concentrée sur les lignes de guitare dévoile une dimension qui ne saute pas aux yeux lors de la découverte de l’album, qui dessine plus les contours d’un disque moins dynamique que son prédécesseur et comme englué dans une morosité pesante. Il faut dire que les textes ne sont pas des plus joyeux. Evitant les clichés eschatologiques ou guerriers, ils abordent des points de vue très personnels pour évoquer la santé mentale, le deuil ou encore les relations familiales.



Pour des raisons assez incompréhensibles, Conjurer souffre d’un indéniable défaut de notoriété dans l’hexagone. Aidé en cela par l’excellente production de Will Putney, les anglais passent brillamment le cap du second album. Espérons que Páthos et la tournée qui s’annonce puissent leur faire quitter leur relatif anonymat. Páthos s'écoute en intégralité sur bandcamp