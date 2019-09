Parce que 6 feet under c’est trop peu, Condemned Existence décide d’aller plus loin et d’envoyer 8 Feet Under ! Hé oui muchacho, c’est comme ça que ça marche au Nevada ! Alors, est ce que ça valait le coup de creuser si profond ?

Une fois passée l’intro qui amène progressivement les instruments et où l’on découvre une production convenable ainsi qu’une voix féroce, surtout pour ce style, l’heure du Thrash Metal sonne et… c’est un peu fade. Tout est propre, très certainement même beaucoup trop, la batterie semble électronique (alors qu’elle ne l’est pas, on entend même les coups de batte et les peaux de résonance vibrer au début de Visions Of Souls) et carrément artificielle parfois. Il en va de même pour la guitare et la structure, très ordinaire et très gentil. Aux antipodes de la violence du style en fait. Malgré tout ça, c’est loin d’être mauvais, car on sent une certaine recherche et une volonté de bien faire qui se dégage de cet ep.

Après une analyse un peu plus poussée de leur musique, là où est leur force se situe dans les passages qui ne sont pas Thrash justement, ou du moins qui ne sont pas teintés de ces tentatives d’en faire. Devouring Essential Time, dernière piste en est quelque part le témoignage fortuit. On s’éloigne du reste de l’album pour aller quelque part entre le Death Metal et le Metal old school, et ça a une toute autre allure. En plus pour le coup la voix correspond bien mieux. Ironie quand tu nous tiens.

Comme quoi parfois si on cherche à creuser un peu plus profond on finit par trouver. Peut être pas ce qu’on était venu chercher initialement, mais qu’est-ce qu’est la vie sans surprise ?

Devouring Essential Time