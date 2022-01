Groupe live par excellence, Comeback Kid a consacré ces trois dernières années, tel l'infatigable baroudeur, aux tournées internationales, à user les scènes et à enflammer les salles. Puis, avec un line-up stabilisé, cohérent et parfaitement rodé, les canadiens ont enfin enregistré leur quatrième album.

Symptoms + Cures est une réalisation solide à la production impeccable, mais pouvait-on s'attendre à moins de la part d'un groupe de la carrure de Comeback Kid, devenu aujourd'hui une des plus grosses machines du hardcore? D'autant plus que Neufeld ayant acquis toute sa dimension en tant que chanteur, est désormais souverain.

Cependant, cet album n'offre que peu de surprises, si ce n'est un retour aux sources, avec des titres catchy et mélodiques aux sing-a-long imparables. Ainsi "G.M. Vincent & I" ou "The Concept Says", titre phare où apparaît Nuno Pereira de A Wilhelm Scream, nous renvoient au temps du formidable Wake The Dead. La part sombre et brutale, le coté metal élaborés dans Broadcasting restent toutefois omniprésents ("Do Yourself A Favour", "Pull Back The Reins") et le groupe va même jusqu'à flirter avec des riffs trashy sur "Crooked Floors". Il n'en reste pas moins que, malgré une qualité de composition indéniable, tout cela n'est que peu novateur. Certains titres, tel "Magnet Pull", semblent inutiles (surtout au vue de la longueur de l'album avoisinant les 40 minutes) et d'autres sont ponctuellement laids, tel "Balance", où évolue Liam Cormier de Cancer Bats, aux relents hard-rock, tout comme le solo de "Manifest".

Il est clair que Comeback Kid a cherché un compromis entre Wake The Dead et Broadcasting, afin, peut-être, de se réconcilier avec les fans de la première heure tout en ne décevant pas ceux de la dernière : un consensus oecuménique en quelque sorte. Espérons seulement que le groupe ne l'ai pas fait au détriment d'un véritable projet musical.

Et puis, surtout, des notes et des chansons ont coulé sous les ponts du hardcore depuis trois ans, Have Heart, Ruiner, Ceremony, Defeater et d'autres ont laissé leurs empreintes. Et même s'ils n'évoluent pas tout à fait dans le même registre, on ne peut s'empêcher d'établir des comparaisons. Comeback Kid joue bien mais reste classique, loin des frissons engendrés par cette dernière vague aux émotions épidermiques. Il faut se rendre à l'évidence : même si Comeback Kid demeure un excellent groupe de hardcore, les canadiens ne sont plus des meneurs.

Symptoms + Cures est un album efficace, formaté pour le live où les titres prendront sûrement plus d'ampleur ; il réjouira certainement un bon nombre de fans, inconditionnels du pit, mais au-delà de la sensation de déjà entendu, il manque avant tout des tripes et une véritable profondeur à cette réalisation.

Track-list : 01. Do Yourself A Favor ; 02. Crooked Floors ; 03. G.M. Vincent & I ; 04. Because Of All The Things You Say ; 05. The Concept Says ; 06. Balance ; 07. Symptoms And Cures ; 08. Manifest ; 09. Get Alone ; 10. Magnet Pull ; 11. Pull Back The Reins.

L'album est en stream intégral sur le Myspace du groupe.

The Concept Says, G.M. Vincent & I, Because Of All The Things You Say