Biographie Issu de Bordeaux Colision se forme à quatre têtes afin de produire un Shoegaze lourd cerné de Grunge et de Post-Hardcore, quelque part entre Nothing, Soundgarden et Quicksand. Le groupe sort Healing Is Not Linear en 2019, premier EP distribué par le label Ideal Crash, puis un second format court enregistré juste avant la période sombre de la pandémie, Lost Ghosts Vol.1, autodistribué et pondu en 2021. Chronique 4.5 / 5

Lost Ghosts Vol.1 ( 2021 ) Les Bordelais de Colision ne sont pas tout à fait nés de la dernière pluie (acide), puisqu’ils ont déjà un format court à leur actif, le très bon Healing Is Not Linear sorti en 2019, qui installait déjà les jalons d’un Rock lourd et vaporeux judicieusement couplé au saturé parfum d’années 90 peuplées de Grunge et de Post-Hardcore. Ce Lost Ghosts Vol.1 vient donc compléter, étoffer les intentions d’un groupe sûr de son sujet, et laisse assez facilement penser que ce deuxième EP précède un Vol.2, plus long espérons-le.



Enregistrés juste avant le contexte plombé que nous connaissons actuellement, les trois titres s’incrustent avec une étrange pertinence dans nos esprits fragilisés, comme peuvent l’effectuer ceux de Healing Is Not Linear. Une lourdeur caractérisée s’associant le plus naturellement du monde aux mélodies gravitationnelles, prenant ici une furieuse dimension Post-Hardcore légèrement plus accentuée. Le joliment clippé Hell Will Wait entame les choses tel un Nothing enragé, et démontre par la même occasion une qualité d’écriture qui saute à la gueule, plongée dans un maelstrom émotionnel vertigineux. La production démente de Cyrille Gachet (Year Of No Light, Fange, The Great Old Ones, etc) jointe au mastering de l’éternel Alan Douches (Converge, TDEP, Touché Amoré, etc) n’est pas étrangère à cette avalanche de sensations, mais le squelette de ces fantômes perdus est en soi suffisant pour mesurer l’ampleur du talent de Colision. Le chant, le plus souvent lumineux et foutrement pénétrant, nous agrippe le cerveau reptilien, pousse à ajuster nos réflexes aux rythmes imposés d’un duo basse/batterie immense, ou aux guitares géantes et sensibles, d’une richesse hors-normes. En résulte une certaine espérance questionnant notre condition du moment, mais dont la mélancolie sous-jacente et permanente interpelle sur nos éventuelles illusions futures. Swim While It Rains confirme et traduit cette réflexion en montagnes russes aquatiques, ponctuées de voix hurlée, d’où ressort une forme de jouissance impossible à réfréner. Et l’opération se termine via les mêmes objectifs, consistant à nous rendre totalement accroc à cette drogue dure et douce à la fois, qu’on aimerait définitivement s’envoyer en format long. Disponible dès hier sur Metalorgie. A écouter : à la suite du 1er EP, en boucle. à la suite du 1er EP, en boucle.