Biographie Formé en 2011 à Jobbstown dans le New Jersey, Cognitive sort sa première démo en 2013 avant d'enchainer avec le premier album éponyme en 2014. Suivent deux autres albums, Deformity et Matricide respectivement en 2016 et 2018 sur Unique Leader records ; en 2021 sort leur quatrième album : Malevolent Thoughts of a Hastened Extinction. Chronique 17 / 20

0 commentaire

Malevolent Thoughts of a Hastened Extinction ( 2021 ) Dixième épisode de ce Tech Deathember avec, pour changer, un groupe américain. Mais aujourd'hui, exit les accords bizarres, les reverbs caverneuses et autres saloperies dissonantes. C'est lundi (alors que cet épisode aurait du paraître hier, je m'en excuse platement), et pour commencer la semaine correctement il faut quelque chose de carré. De solide, de sain.

Rien de plus bête et méchant que cet album de Cognitive. Largement inspiré de ses pairs qui lorgnent à la fois vers le Brutal Death et le Deathcore (en tête Aborted et The Black Dahlia Murder), Malevolent Thoughts of a Hastened Extinction est un album qui fonce tout droit pied au plancher. Du riff casse-nuque, du riff qui moshe, et aussi de chouettes petits solos et passages plus techniques qui apportent à Cognitive un petit quelque chose qui relève allègrement le niveau.



On se laisse gentiment avoir par les mosh parts à plusieurs chanteurs aux voix diamétralement opposées, typiquement Deathcore, qui côtoient des leads presque lumineux (on n'est pas si loin de Virvum) sans qu'on hausse un sourcil. Cognitive propose un nouvel album qui ne brille pas par sa prise de risques, mais qui comblera les besoins des fans d'Aborted.

A écouter : From the Dephts, Oroborous From the Dephts, Oroborous