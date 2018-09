Clutch, voilà un groupe difficile à mettre en défaut, une carrière impressionnante (en durée, en nombre d'albums, en nombre de concerts joué et également en qualité), 17 ans après leur début les revoilà avec un 10ème album enregistré avec Joe Barresi (déjà vu sur les disques de The Melvins, Tool, Kyuss, Fu Manchu ou Queens Of The Stone Age). Autant dire que pour donner dans le rock stoner, dont le groupe nous abreuve depuis pas mal d'année, difficile de faire meilleur choix.



Et le moins que l'on puisse dire c'est que la production sur cet album est parfaite, pas de surenchère, un son brut mais propre, le producteur c'est surpassé pour donner à Clutch son son si particulier. Clutch n'est pas connu pour être un groupe qui innove sur chaque album, les changements sont tout de même, à chaque fois, suffisant pour que la sauce prenne. Grâce à des riff entêtant, une aura rock'nrollesque (cherchez pas ça dans le dico) indéniable, un coté psyché et ce coté enfumé typiquement stoner le groupe touche juste sur chacune de ces productions. From Beale Street To Oblivion ne fait pas défaut à la règle, entre le coté blues de leur précédent album (Robot Hive / Exodus) et ce son métal / funky qu'on avait pu apprécié sur Blast Tyrant l'album reste dans la continuité de la discographie du groupe.

Neil Fallon excelle dans ses lignes de chant (reconnaissable entre mille) pendant que Tim Sult se fend de riff mémorable; l'ajout d'un clavier très 60's ou d'un harmonica (ce solo sur Electric Worry!) ne viendra que renforcer le coté blues rock de l'ensemble pendant que la section rythmique n'oubliera pas de nous rappeler qu'on donne tout de même dans le stoner.

Clutch à un don pour pondre des titres prenant, rock et foutrement dansant ; certes on pourra leur reprocher de ne pas vraiment se renouveler et d'avoir un peu l'impression d'entendre les albums précédents (d'ailleurs One Eyed Dollar est une version 2007 du titre du même nom présent sur Jam Room) mais pour peu qu'on apprécie le style c'est un plaisir à chaque écoute.

From Beale Street To Oblivion n'est pas L'album de Clutch, peut être tout simplement car il n'y en a pas, le groupe nous pond avec une régularité et une qualité constante des disques de stoner rock efficace et on lui en demandera pas plus car le résultat vaut le détour. Le groupe continue son chemin sans faux pas, loin des foules et du succés, et on ne peut que saluer (et surtout écouter) ce nouvel album, synthèse parfaite des trois derniers opus. Vous aimez le rock ou le stoner rock? Alors il n'y a pas à réfléchir, cet album est taillé pour vous.



Le clip de Electric Worry est visible là.

When Vegans Attack, The Devil & Me, Electric Worry, Black Umbrella