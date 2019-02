Biographie Chevalier est un groupe Finlandais formé en 2016 à Helsinki autour de cinq membres. Dès l'année suivante sort A Call To Arms, EP Heavy/Speed qui fait connaître le groupe. En 2018 c'est un split avec leurs compatriotes de Legionnaire qui voit le jour ainsi qu'un second EP, Chapitre II. Chevalier est alors programmé sur différents festivals comme le Pyrenean Warriors Open Air (France) ou le Muskelrock (Suède). Chronique 16 / 20

A Call To Arms ( 2017 ) Trüe Metal Is Not Dead. Eh ouais, la roue tourne et les membres du club Donjons et Dragons de ton ancien lycée ont désormais clairement la côte. En des temps où il est de bon ton de clamer son amour pour la Pop Culture, où les remakes des reboots de repompages pullulent dans tous les sens, notre musique chérie n’échappe pas à la règle. Et...est-ce un mal ?



Non. Parce qu’on a pas tous le luxe d’avoir eu 15-16 ans en 1980. A défaut, Chevalier réveille les instincts primaires du Hard chez des jeunes qui ont entendu Iron Maiden pour la première fois via une connexion internet capricieuse, et pas sur un disque prêté ou une cassette usée. Comme moi. Comme toi aussi peut-être.

A Call To Arms est un début aux accents revival forts, assumés, du Heavy Metal sans fioritures assez souvent pied au plancher (The Sorcerer, The Awakening). Le son est tout juste saupoudré de la poussière magique d’un passéisme charmeur, mais c’est le seul coup de bluff que se permettent les Nordiques.



Car au-delà de l’effet madeleine de Proust 2.0 des groupes que t’as pas connu, Chevalier est une formation qui sait composer. Qui trouve les refrains qui tuent (combien de temps avant que tu ne brailles toi aussi « Cheeee-vaaaa-lieeeer »?), lâchés par une chanteuse qui parvient à se montrer aussi aérienne que hargneuse (Ride For Revenge). Et derrière les compagnons d’armes assurent aussi le spectacle, Under The Sceptre notamment, introduit le disque à merveille avec ce genre de mélodies de guitares que tu reprends à la bouche systématiquement après quelques écoutes. Six titres géniaux avec rien à jeter non, même si bien sûr tout a été piqué aux vieux de la vieille.



Mais qu’importe, aussi vrai que l’effet Stranger Things, Synthwave, Hotline Miami et compagnie aura sûrement profité aux jeunes pousses les plus curieuses, peut-être que les Finlandais feront découvrir à certains le Heavy Epique de Manilla Road ou le riffing Speed de Razor et Agent Steel.