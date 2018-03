Se voir confier la première partie de la prochaine tournée nord-américaine des Queens of the Stone Age n’est qu’une preuve supplémentaire de la reconnaissance de plus en plus unanime du talent de Chelsea Wolfe. Après avoir profondément marqué son monde en 2011 avec le joyau d’obsidienne qu’était Apokalypsis puis dévoilé avec brio une facette plus dépouillée sur Unknown Rooms l’année suivante, ce Pain is Beauty, annoncé comme un album aux penchants électro, devrait en toute logique définitivement asseoir la réputation de Chelsea Wolfe en tant qu’artiste parmi les plus intéressants du moment.



L’annonce de la sortie de Pain is Beauty aurait pu laisser perplexe ; difficile en effet de voir comment la noirceur plombée d’Apokalypsis, que certains dans leur emballement n’ont pas hésité à qualifier de ‘doom folk’ (iiitch), ou le minimalisme émouvant d’Unknown Rooms pourraient se conjuguer à des expérimentations électro. Et pourtant ça fonctionne, sans que cela ne soit une réelle surprise pour quiconque connaissant la discographie toute en expérimentations de Chelsea Wolfe.



Ces éléments électro sont bien présents, sans pour autant être omniprésents ; effets plutôt discrets, ils soutiennent à merveille les facettes plus familières de Chelsea Wolfe, du sombre "Feral Love" qui aurait eu sa place sur Apokalypsis à l’émouvant "We Hit a Wall", semblant s’être échappé d’Unknown Rooms, ou encore l’ovni lo-fi qu’est "Destruction Makes the World Burn Brighter", qui rappelle les premières heures de l’artiste sur The Grime and the Glow. Pourtant Chelsea Wolfe sait véritablement surprendre, à l’image de "The Warden" et son beat électro entraînant à la mélancolie poisseuse, qui évoque (toutes proportions gardées) ce qu’on peut ressentir à l’écoute des premiers Boards of Canada. Assurément un des titres de l'année.



Globalement, les quelques doutes éventuels sont largement dissipés dès les premières minutes : écouter Chelsea Wolfe, c’est toujours comme s’allonger dans un lit de coton, mais du coton noir, et se faire bercer par cette voix magnifiquement éthérée, lancinante, presque suppliante, et immédiatement reconnaissable, qui chante la douleur, la tristesse, le désespoir d’une façon si personnelle. Oui, la douleur peut être synonyme de beauté, comme le prouve le brumeux "House of Metal", qui invite à s’allonger et se laisser porter par la mélancolie.



Toutefois, cet album aurait été parfait s’il avait été plus concis. Sans toutefois aller jusqu’à l’extrême brièveté de son prédécesseur, Pain is Beauty aurait dû se limiter à ses six premiers titres. En effet, passé la moitié de l’album, il devient plus difficile de rester focalisé sur l’écoute, la faute à des titres plus longs, moins originaux, moins intéressants ("Kings", "Reins", "They Will Clap when You’re Gone", "The Waves have Come"). Sans pour autant être mauvaise, cette seconde partie d’album aurait sans doute dû comprendre uniquement les deux seuls titres ayant un véritable intérêt, à savoir "Ancestors, The Ancients" et sa lourdeur écrasante où une guitare électrique vient même se balader, ainsi que le beau final tout en fragilité de"Lone".



Au final, Chelsea Wolfe démontre encore une fois, avec "Pain is Beauty", sa capacité à se réinventer. Si ce disque n’est pas parfait, il mérite, grâce à sa première partie, de figurer parmi les meilleures sorties de l’année, et celui-ci devrait placer pas mal de titres dans les playlists spécial 2013. Ce ne serait que justice pour une artiste dont l’immense talent semble enfin être reconnu. Et il paraîtrait même qu’elle serait présente sur un album dont tout le monde parle, un truc à base de cercles russes…



