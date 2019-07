La Belle Epoque. Ce milieu des années 2000 où Amanda Woodward, Daitro, Mihai Edrisch et Aghast par exemple ont rédigé les plus belles lettres de noblesse d'un Emo / Punk à la française. Et depuis presque une dizaine d'années, plus rien ou presque.



Jusqu'à Chaviré, jeune groupe nantais qui vient raviver la flamme d'un Screamo brut, rageur, aux hurlements revendicatifs ("Et les lendemains qui chantent au diapason, Tuons tous les princes, sans exception" sur Du Cœur À l'Ouvrage). Les influences sont revendiquées, on sait tout de suite à quoi l'on a affaire, mais celle de Belle Epoque s'en détache clairement le plus. Musicalement par exemple dans les cordes ou les rythmiques (La Commune qui me fait penser à Une Simple Etoile) ou dans les textes entre quotidien morne et contestations "Est-ce que la passion a peur des années ? Et nos idéaux de se résigner ?" sur Jeune À En Crever. Un témoignage aux riffs incisifs, une batterie pied au plancher, un souffle court et une rage à la commissure des lèvres comme sur Jour De Fête, mais aussi quelques légères accalmies sur la fin de Jeune À En Crever qu'on aurait presque souhaité encore plus développé ou le davantage Punk-Hardcore Je Suis Cioran.



Qui étaient ils pour dire que le combat était perdu d’avance?



Quand les paroles sont aussi importantes que la musique. Dans cette démo il y a ce truc noir et glauque qui te colle à la peau. Entre désespoir, "Des fragments de lutte morcelés. Nos révolutions sont noyées." sur Je Suis Cioran, et révoltes, bien loin d'être comme un appel à tout laisser tomber "Combien faudra-t-il encore, De Communes et d’insurrections qui viennent ? Pour enfin donner tort, A notre manque d’action, notre lâcheté malsaine." Car oui le combat est toujours là : sexisme, racisme, homophobie, écologie, luttes sociales, veganisme... Les combats sont hélas nombreux, et sous nos yeux. A nous de ne pas les oublier.



En ce sens, cette démo de Chaviré fait un bien fou. Ils nous rappellent que les groupes dont ils s'inspirent étaient et sont toujours aussi importants pour leur musique, pour leur(s) message(s). Mais plus que ça on y trouve cette simplicité, cette rage, ce truc qui fait qu'on ne doit jamais oublier ne ne pas baisser le poing.

L’important c’est pas la victoire mais le combat.