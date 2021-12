Biographie Mystérieuse formation originaire de Floride (USA), l'entité Charnel Grounds n'a pas communiqué sur l'identité d'aucun de ses membres ni même sur le nombre de membres qui la composent (possiblement 4). Apparue en 2021 avec la sortie de l'EP Molecular Entropy Examined in the Bowels of a Great One, la formation a enchainé avec Hermetic Wisdom la même année. Aucune apparition sur scène n'est répertoriée à ce jour. Chronique 18 / 20

Molecular Entropy Examined In The Bowels Of A Great One ( 2021 ) Pour ce quatrième épisode du Tech deathember, on laisse tomber le Death prog de pantouflard pour se faire tabasser par Charnel Grounds, entité occulte dont les membres se cachent derrière des pseudonymes. Et cela ne m'étonnerait pas que les musiciens derrière le projet soient rompus à l'art du Death Metal.

Desecration of the host : complete madness part pied au plancher et on saisit en quelques mesures où nous emmène Charnel Grounds : dans les profondeurs d'un Brutal Death Metal qui tricotte allègrement, qui n'est pas sans rappeler Logistic Slaughter (chroniqué cette année) ou, pour invoquer de plus grands noms, Wormed ou Demilich.



Se payant même quelques incursions quasi post-hxc si ce n'était pas avec ce growl proche des infrasons, Charnel Grounds réussit en à peine 10 minutes à se forger une identité forte. Véloce et brutal, Molecular Entropy Examined In The Bowels Of A Great One passe à la vitesse de l'éclair et laisse un sacré goût de reviens-y. A ne rater sous aucun prétexte.

A écouter : En entier, c'est court et c'est bien