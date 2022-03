Biographie Chalk Hands est originaire de Brighton (Royaume Uni) et se compose de Ben, Gary, Tommy et Antoine. Le groupe sort un premier EP en 2017 avant un split avec Reveries et Okänt deux ans plus tard. Courant 2021, le groupe se lance sur un album, Don't Think About Death, qui sortira en 2022 chez Dog Knights Productions. Chronique 16 / 20

0 commentaire

Don’t Think About Death ( 2022 ) On aimerait finir comme cette fin apocalyptique de Don’t Think About Death.

C’est presque une symbolique tant les envolées de cuivre contrebalancent parfois avec le côté Emo de l’ensemble. Mais Chalk Hands va au-delà de l’Emo, avec un brin de Postrock ou du Screamo.

En dévoilant en premiers singles le très Tang « Fail, Grasp, Restore » puis « Les Jours Passent et ne me Ressemblent pas », Chalk Hands montre directement deux des facette de son premier LP. Des choeurs, des mélodies traditionnellement Emo et à l’inverse un côté presque Hardcore.



C’est en sillonnant Don’t Think About Death que l’on continuera à faire le lien avec d’autres groupes, comme le côté Old Gray de « Teeth&Nails » sur le jeu de batterie, le clin d’oeil à Gantz sur « Les Jours Passent et ne me Ressemblent pas » (Sans doute mis en exergue parce le fait que Chalk Hands part sur des paroles en français, un côté Hardcore qui puisent du côté des Bisontins) ou quand, sur « The Bridge », Chalk Hands s’essaie au Post Rock, très orienté sur les premiers GYBE!. Un ensemble de feel-like assez cool, et surtout un Don’t Think About Death captivant (le très bon « February’s New Friend » ou le morceau titre et ses cuivres) qui ne se limite pas à un Emo / Hardcore proche de Raccoon City.



Peut-être pourra-t-on justement reprocher au groupe d’avoir choisi un titre en français VS le reste en anglais, ce dernier titre presque trop « Post » contrairement au reste du disque, mais Don’t Think About Death enivre l’espace, si bien que l’on y revient régulièrement, sans jamais se lasser.

Très chouette disque que Don’t Think About Death. On y retrouve ce qu’on aime, ces envolées passionnées, ce désespoir ambiant qui vient assombrir ces jours qui passent.