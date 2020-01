Biographie Cemented Minds est un groupe orienté Post-Punk avec en son sein des membres d'Amanda Woodward, Aussitôt Mort et Poney Crevé. Géniteur d'un EP sorti en France chez Emergence Records, Page Blanche Asso, Smart&Confused, Sleepy Dogs Records et Ribé Records, le groupe tourne dès fin 2019 pour défendre Colostrum. Chronique 4 / 5

Colostrum ( 2019 ) Très fraîchement débarqué, Cemented Minds accouche sur cet EP d’un Post-Punk ultra lumineux, plein de soleil dans les guitares et d’espoir dans la voix aux forts relents de The Cure. Une vraie bouffée d’air frais qui peu à peu envahit les villes françaises ayant la chance d’accueillir les Normands sur leurs planches.



Naïf, positif, sincère, Colostrum est un repaire d’émotions où s’enchevêtrent spleen et extase, comme sur ce Letdown empreint de nostalgie. En fait au diable les chapelles, les fans de Post-Rock et de Shoegaze devraient aussi se pencher sur Cemented Minds car les mille couleurs qu’agite le quatuor sont assez proches de ces univers aériens, et la limite est parfois même bien fine (sur l’excellent Hair Shirt particulièrement).



Basse et batterie nous maintiennent tout de même dans les rythmiques contagieuses du Post-Punk (avec At The Crack Lane et Hair Shirt en tête), mais la liberté de ton de la six-cordes ouvre l’horizon du groupe. Et très honnêtement, l’efficacité de la Pop n’est pas bien loin à l’écoute du chant limpide et de son découpage rythmique. Que vous le veuillez ou non, vous n’échapperez pas au refrain de At The Crack Lane.



Faites-vous cette faveur d’aller vous perdre dans les rythmiques tendues et les explosions mélodiques de Cemented Minds. Colostrum est un disque immédiat que l’on va poncer vigoureusement en attendant son successeur.

L'EP est en écoute et à prix libre sur bandcamp. A écouter : At The Crack Lane, Hair Shirt At The Crack Lane, Hair Shirt