Cave In a connu toutes les étapes de la création. Stephen Brodsky (Mutoid Man), son principal compositeur et chanteur/guitariste, en sait quelque chose. Aussi bien influencés par le rock psychédélique que le space ou post-rock, les gars de Methuen, Massachusetts, ont pourtant débuté dans la violence du (punk)hardcore moderne, aux côtés de leurs vieux potes de Converge notamment.



Le groupe explose en 1998 avec un premier album hors-normes, aux fondations hardcore mais aux ambitions déjà multidirectionnelles. Un pavé exténuant, parfois casse-gueule, produit un peu à l’arrache, pétri néanmoins de détermination et de bonnes idées. Idées pour la plupart peaufinées, accentuées sur le reste d’une discographie bordélique mais au contenu exemplaire. Until Your Heart Stops fera date, par son caractère ovniesque, expérimental, flirtant avec le jazzcore d’un Naked City, forcément investi de structures salement tordues. Cet objet dense et anguleux faisait alors entrer Cave In dans le rang de l’excellence du renouveau hardcore, exigeant mais toujours instinctif et n’ayant nécessairement pas conscience de quelconques limites. On parle en fait d’un de ces groupes ultra curieux, qui emmagasine le meilleur d’une ou plusieurs scènes et en digère la synthèse personnalisée, en dépit des imperfections (de jeunesse) citées plus haut.



Une volonté sans bornes qu’on se prendra en pleine tronche dès l’introductif et métallisé Moral Eclipse, foutraque mais tellement rafraîchissant, encore aujourd’hui, suivi plus loin d’un Juggernaut punitif, ainsi que du long et dément The End Of Our Rope Is A Noose, laissant un peu de champ au chant clair, de manière délicieuse, tout comme sur le bipolaire Halo of Flies. Le bug de l’an 2000 n’a même pas encore eu lieu qu’on se mange déjà un pavé au moins aussi vrillé des synapses que le American Nervoso de Botch, sorti l'année d'après. Tout ne fait pas preuve d’une dextérité renversante, mais quelle énergie, quelle fougue et quelle inspiration putain. Des caractéristiques et une spontanéité que Cave In et ses musiciens n’ont vraisemblablement jamais perdu, malgré leurs explorations spatiales et progressives. La tension ne redescendra ici qu’au final grésillant de Controlled Mayhem Then Erupts, traduisant une ouverture vers des sentiers moins accidentés, toujours sans balises.



Until Your Heart Stops fait définitivement partie de ces disques fondateurs d’un hardcore ouvert à un moment où la scène commençait à légèrement s’admirer le nombril. Il y avait Botch, Breach, Converge, The Dillinger Escape Plan, Refused, Coalesce ou encore Vision of Disorder, mais aussi Cave In et feu-Hydra Head Records, ne l’oublions pas, jamais.

pour comprendre.