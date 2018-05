Biographie Originaire de Norwich (Royaume Uni), Cassus est un combo de Screamo qui livre ses premiers efforts au travers d'une compilation en 2012, suivie rapidement par deux splits avec ¡Silencio, Ahora, Silencio! et I Don't Want To Know Why The Caged Bird Sings avant un premier opus This Is Dead Art; This Is Dead Time; But We May Still Live Yet en 2015 chez React With Protest, Dont Care Records, Framecode Records, Samegrey Records et Structures//Agony Records, puis Separation Anxiety en 2018 chez Dog Knights Productions, React With Protest et IFB Records. Chronique 16 / 20

Separation Anxiety ( 2018 ) This Is Dead Art; This Is Dead Time; But We May Still Live Yet avait fait office de petite surprise à sa sortie, même si on profilait le potentiel des Anglais sur les splits précédents. Aussi, Separation Anxiety avait ce devoir de pousser encore les limites, d’aller un cran au-dessus.

C’est donc avec une inquiétude certaine que l’on se pose pour « Getting Older Younger », sentiment qui s’efface très rapidement au fil des titres : on retrouve l’ingéniosité dans certains titres (« Curriculum ») jusqu’à se conforter finalement dans l’idée que le groupe a su capter l’attendu, tout en maintenant certains traits proches de I Don’t Want To Know Why The Cage Bird Songs ou le jeu de guitare de Unable To Fully Embrace This Happiness (sur The Morning Sun&The End Of The World) et Piri Reis.



Néanmoins, les aspérités de This Is Dead Art n’ont pas complètement disparu : elles sont morcelées au sein de Separation Anxiety, notamment sur « Tired of Being Tired of Being Tired » ou le titre de clôture. On est pourtant loin d’une redite, le travail sur le chant étant vraiment différent de l’approche antérieure et les thèmes abordés ancrés dans le mouvement en lui-même.

C’est également au travers de quelques surprises sonores (« Being Sick on a Merry-Go-Round » ou « Be A Man ») que l’on confirme que Cassus prend à coeur la volonté d’intégrer et prendre parfois dans son sang des aspects du genre qui n’étaient pas présents sur This Is Dead Art : passages plus posés, fougue transposée en mélancoliques passages.



« En art, toute répétition est nulle » peut-on lire dans La déshumanisation de l’art de José Ortega y Gasset. Cassus l’a bien compris car Separation Anxiety ne répète pas l’opus précédent, mais semble le compléter. Le combo a mué les cris de « Publicitaire » en un ensemble de sonorités plus vastes, sans pour autant y perdre en qualité. This Is Dead Art aura toujours sa place dument gagnée, mais ce disque semble paré pour l’y côtoyer. A écouter : Curriculum - Be A Man Curriculum - Be A Man