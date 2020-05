Nous sommes en 2020, le Post-Rock appartient à un genre d’une autre époque ou presque, celui d’une effervescence dans les années 2000 et sa stagnation, puis le déclin, la décennie suivante. Puisque la musique est souvent une histoire de cycle et de recommencement, il serait aisé de faire un jeu de mot sur le nom de ce nouvel album de Caspian, On Circles, mais celui-ci ne symbolise pas à proprement parler ce renouvellement, d’une part parce qu’il n’y a pas eu de vrai retour du Post-Rock depuis plusieurs années et d’autre part, parce que Caspian ne reboucle pas avec cet album sur ce qu’il a put écrire précédemment dans sa carrière.



Caspian cristallise depuis une dizaine d’année une sorte d’échec, de coup manqué. De malchance. Waking Season en 2012 est une pépite, puis il y a eu le décès de leur bassiste Chris Friedrich, l’année suivante. Un chouette ep, Hymn For The Greatest Generation, la même année et un album très sombre, Dust&Disquiet en 2015. Puis plus rien, silence radio. Caspian aurait pu et aurait dû être. Il est ce groupe qui mérite tellement et qui aurait pu réaliser des tournées prestigieuses comme Russian Circles ou pourquoi pas venir tutoyer les terrains de Mono ou Cult Of Luna. Son nom pourrait être sur toutes les lèvres, de celui qu’on retient et qui compte vraiment aux yeux de tout le monde. Au lieu de ça, Caspian est un ange déchu, ce groupe trop discret, trop discret, au destin un peu tragique. On Circles, leur cinquième album, ne semble pas être là ni pour inverser la tendance, ni pour prouver au reste du monde que Caspian existe. Ils sont là, et jouent leur musique, peu importe le reste et ce nouvel album est simplement une nouvelle pierre à leur discographie, comme une évolution naturelle et de nouvelles choses à dire. Il est autant une surprise agréable de retrouver le groupe après cinq années d’absence, que cet album est une vraie bouffée d’air frais dans le petit monde du Post-Rock et dans leur discographie.



Pour la première fois dans la carrière de Caspian, les morceaux de On Circles semblent être vraiment conçus comme des titres qui peuvent se prendre à part, qui vivent et se suffisent à eux même. Il en ressort ce quelque chose de très frais, mais aussi de très immédiat, finalement assez loin des murs du son dont on était habitué auparavant, surtout à leurs débuts. Caspian y délaisse ces empilements de guitares et de brouillage sonore pour créer des titres clairs, presque des chansons serait-on tenté de dire, à l’instar de leurs voisins de nuages : les suédois d'Immanu El. C’est par exemple le cas avec le titre Nostalgist qui accueille le chanteur Kyle Durfey de Pianos Become The Teeth qui prend une tournure d’emo song, comme une sorte de ballade avec un bel arpège à la guitare et la voix enjôleuse et sensible de Kyle. On citera aussi Circles On Circles à la toute fin, en mélange de guitare acoustique, de nappes électriques et d’une batterie discrète, mais surtout avec la voix de Philip Jamieson, guitariste du groupe. Flowers Of Light est la preuve également d’une belle mutation avec son début très Pop, avec cette boucle au synthé qu’on croirait issu d’un album de The Xx ou Alt-J, jusqu’à la montée et la confrontation avec ce mur de guitare, où pourtant, les deux s’entremêlent avec beauté.



Une part belle aux mélodies et aux boucles (d’où le titre On Circles, peut-être) qu’on retrouve avec le très onirique Onsra qui évoquera sans mal une noblesse, une grandeur et un caractère propre aux groupes islandais et bien évidemment, Sigur Ros, le plus éminent émissaire des groupes de Post-Rock. Le titre Ishmael, dont l’écriture est portée par le violoncelle de Jo Quail, à la dimension quelque peu celtique, apporte une couleur différente à la musique de Caspian et en fait un titre tout à fait singulier et fascinant qui évoque, par ses sonorités atypiques, la bande originale du jeu vidéo Unravel. ce très beau voyage nostalgique d’une petite pelote de laine dans des paysages qui rappellent la nature Irlandaise. C’est émouvant et sa conclusion en guitare acoustique, encore plus. Néanmoins, Caspian sait aussi faire fondre des amplis avec du riff de mammouth avec des morceaux comme Collapser, bien plus sombre et bien plus dur qui pourrait venir d’un disque de Russian Circles ou bien Wildblood en ouverture avec une rythmique implacable, un magma de guitares et une ligne mélodique épique qui arrive à s’en extirper.



Caspian est ce groupe de Post-Rock à part que j’ai envie d’aimer de tout mon âme, avec ses petits défauts, mais surtout sa grandeur et sa générosité. Dans ce On Circles, on sent une sincérité, qui n’a jamais quitté leur carrière et leurs albums d’ailleurs, tout y est vrai, habité d’une beauté et d’une sensibilité qui manque (a manqué ?) beaucoup au genre. Toute la finesse de Caspian est là. Cette poésie, cette émotion, cette délicatesse et cette ce moment où ils ont été brisés. Tout cela se ressent dans leur musique. Clairement, ils sont et ont ce truc à part, encore une fois, et c'est pour ça qu'on les aime.