Depuis le virage entrepris sur Die Without Hope, Carnifex a trouvé une manière d’incorporer leurs influences black metal dans leur musique deathcore. Cinq ans et deux albums plus tard, sort World War X, neuvième album studio des bouchers californiens, est-on dans la continuité de ce qui a été fait précédemment ou sur une nouvelle dynamique ?

De prime abord, et après seulement quelques secondes on serait tenté de dire que le quintet reste plutôt assez proche de sa zone de confort. On retrouve assez rapidement leur brutalité caractéristique agrémentée de leur ambiance black metal qui se traduit par une guitare surexposée dans les aiguës sur des arpèges en mineur, ou bien parfois encore par un piano déroulant sa mélodie, tel un rideau qui vient habiller et colorer de teinte noire leurs murs faits de hardcore. Tapissés par la voix pleine de rancœur de Scott Lewis, on ne peut plus constant dans son art. Sont également présents leurs débuts de chansons fracassants (cf World War X ou Visions of the End), leurs breakdowns habituels, alourdissant le rythme et ponctuant les chansons d’épais tapis duveteux, ainsi que les quelques passages en triolets à la batterie, transpirant une nouvelle fois cette ambiance black.

Ceci dit, quelque chose à changé. Ce n’est vraiment pas flagrant mais une amorce vers autre chose s’est faite sur World War X. Quand on y prête attention, d’autres ambiances, certainement tirées de leurs multiples influences, ont été rajoutées. Si on prend l’exemple de Brushed by the Wings of Demons, toute la deuxième moitié de la chanson tire plus vers le Testament que le Whitechapel. Sur No Lights can save us, on a parfois l’impression d’être plus sur du deathprog suédois qu’autre chose. La chanson This Infernal Darkness n’a pas grand-chose à voir avec du deathcore non plus du fait de sa teneur plus mélodique que brutale. Tous ces éléments « épiques » ne dénaturent pas ce qu’est le groupe non plus et World War X n’est en rien une trahison par rapport aux précédents opus. C’est juste que Carnifex s’abreuvent d’autres sillons pour faire ce qu’ils savent faire le mieux, ambiancer leurs chansons.

On peut arguer très objectivement qu’aucun de leur titre n’est spécialement rapide, ou technique ou innovant, et pourtant World War X dès la première écoute et tout autant après la quinzième reste et demeure plaisant à écouter. Pourquoi ? Répondre très exactement à cette question semble compliqué, ceci dit, quand on écoute Carnifex depuis trois ou quatre albums, on est happé dans un univers sombre, violent et tourmenté. Ces textures sonores qui habitent la musique en font quelque chose d’unique et de vraiment caractéristique aux Californiens.

Visions of the End, No light shall save us