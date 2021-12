Premier EP, pour un groupe qui aura connu le sort de la plupart des groupes de Screamo. Quelques sorties, une courte existence et puis disparait. Pourtant, première sortie chez Moment of Collapse Records, un split partagé avec Suis La Lune / The Saddest Landscape, donc on se dit que le combo avait tout pour ne pas se laisser chavirer.

Pourtant, peut être trop tôt, trop vif, trop brutal. Cross Your Fingers For The Epilogue aurait pu être le chant du cygne mais cela celui des premiers mots. Captain Your Ship Is Sinking se targuait déjà d’inclure du Screamo mid-tempo et des mélodies plus lourdes, chose que ne peut que confirmer ce premier effort.



Pourquoi ? Parce qu’avec « No shit, I'm the original partytrasher », on approche parfois la banalité du genre. Ce chant hurlé avec les montées en charge que l’on pourrait avoir entendu plusieurs fois. On pensera parfois à l’évolution qu’avait prise Envy ou les sonorités de Gantz, mais en plus brute, avec quelques samples. Mais on se laisse vite porter par la seconde partie, dont Féroces aurait pu s’inspirer par moment dans cette boucle de Post Rock hypnotisante. Et sur les autres morceaux, cette sensation perdure, le chant s’ajoute, à la limite de la rupture, poussé jusqu’à une cassure quasiment perceptible. La beauté du genre, l’envie de cracher ses tripes au sens littéral du terme (« Noah, Build Me An Ark »).



Certes moins abouti que les Suffocate For Fuck Sake, cet opus côtoie parfois … Who Calls So Loud dans son ressenti. Une envie de se laisser embarquer par « Let The Blood of the Martyrs Command You » et son jeu de cordes. Musique fragile, ou les Hollandais privilégient un côté posé à une avalanche de notes. Une écriture dans la pure tradition Screamo ; plutôt un paragraphe qu’une structure classique, pas de refrains mais toujours une volonté d’imager ses paroles. Sur le papier donc, et dans la logique, Captain Your Ship Is Sinking est classique. Sur l’effet vécu, Cross Your Fingers For The Epilogue se fraie son chemin, à la fois par nostalgie mais parce qu’il vieillit adorablement bien.



Si on oubliera parfois certains groupes, Captain Your Ship Is Sinking reste avec ce disque une petite pépite à mes yeux. Non pas qu’il possède des qualités qui en font un disque à part, mais il flirte parfois un Post Rock planant qui fait son effet. Peut être un disque qu’on a pas envie d’oublier, de laisser partir, comme une vieille photo jaunie.