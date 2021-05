Biographie Capra voit le jour en 2016 à Lafayette en Louisiane sous forme de quatuor officiant dans un Hardcore / Punk / Metal pas très éloigné de Converge. Crow Lotus (chant), Tyler Harper (guitare), Jeremy Randazzo (batterie) et Ben Paramore (basse) sortent deux titres en 2020 et sont vite repérés par le label Metal Blade afin d'abriter un premier album l'année suivante, In Transmission, produit par Taylor Young (Nails, Twitching Tongues). Chronique 16.5 / 20

In Transmission ( 2021 ) Fraîchement débarqué de Lafayette, Louisiane, le quatuor nommé Capra (« chèvre » en italien) a à peine eu le temps de pondre deux titres en 2020 qu’il se retrouve immédiatement signé chez Metal Blade pour son premier album. Devant cette ascension soudaine on se dit que la formation de Hardcore / Metal vrillé - comme il en existe des kilotonnes aujourd’hui - a ce petit quelque chose en plus, une sorte de supplément d’âme qui fait toute la différence. Et on se dit bien, car In Transmission est effectivement le genre de disque à nous caillasser dru, avec conviction, mais faisant aussi état d’une sensibilité toute particulière.



Histoire de schématiser un brin, imaginons un Made Out Of Babies qui aurait mangé Converge, Every Time I Die et Nails pour en digérer une substance enrobée de grumeaux Crust et d’une fine couche de Black Metal. Pour entrer dans le détail, ce qui agrippe directement nos entrailles est ce rendu crado et clair à la fois, introduit sous le tempo et les guitares véloces d’Hollow Doll, duquel le chant aussi carnassier que désespéré éclate littéralement à la tronche. The Locust Preacher vient alors ôter toute circonspection éventuelle, de fait il y a de grandes chances qu’on se mange une volée de coups de pied-de-biche, par l’intransigeante et cruelle Medusa par exemple, maniant les rythmiques casse-reins avec une effarante facilité.



Tandis que la hurleuse crache pertinemment sa bile, chaque instrument transpire la détermination dans le but de sceller le sort de nos rages. Paper Tongues violente ainsi nos récepteurs et fait causer quelques éléments qui rappellent au souvenir de Most Precious Blood, ou bien Red Guillotine tranche dans le gras via un étalage riffique légèrement alambiqué et des frappes alternant le massif et le frénétique. Aucun foutu répit, nulle part, jusqu’à la conclusion sensiblement blackisée du facétieux Samuraiah Carey.



Tout dans Capra respire l’urgence Punk salvatrice, les tripes à l'air, et ça tombe pas mal car on a plus le temps de tergiverser, il s’agit d’exploser un maximum de gencives, faire piger au monde à quel point on patauge dans la merdasse, avant que tout ne s’enfonce pour de bon dans les marécages de nos déjections. In Transmission peut ainsi être envisagé comme un lourd, sale et virulent témoignage d’une époque, la nôtre. In Transmission sur Bandcamp. A écouter : et à transmettre. et à transmettre.