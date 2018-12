Biographie Groupe de Marseille, actif depuis 2014, Canine possède à son actif deux skeuds, dont le dernier Boiling Drops in an Ice-Cold Ocean remonte déjà à 2017. En 2018, le groupe tourne avec Yarostan, également de Marseille. Chronique 15 / 20

Boiling drops in an ice​-​cold ocean ( 2017 ) Sous un artwork explosif, que l’on attendrait en première approche d’un disque plus brutal, Boiling drops in an ice-cold ocean tend vers le Post-Hardcore d’un Tang période Another Thousand Days, la musique qui s’apprivoise petit à petit et ne s’engloutit pas en quelques secondes. C’est aussi ce qui sera, sans doute, la plus grande épreuve pour apprécier Canine : faire fi de cette envie de foncer tête baissée et d’attraper le côté accrocheur d’un At the Drive-in.

En sont pour preuve des compos comme le morceau-titre ou « Solidarity Is Our Best Weapon », apportant parfois des parties plus Post-Rock et surtout des revirements de situations dont l’approche sera plus synonyme de perplexité que d’adhésion au début (« Medusa »). Même si le disque bénéficie d’une production un peu trop légère à mon goût, l’ensemble est homogène et tient largement la route. A mes oreilles, il manque un peu de clarté, étouffant certaines sonorités sur « Protect&Serve » mais en gardant toujours lisible la ligne vocale.



Ainsi, même s’il est relativement difficile d’appréhender Boiling drops in an ice-cold ocean, le disque lève peu à peu le voile sur la subtilité sonore qui recouvre des compos comme le morceau-titre. Peut être plus Post-Hardcore que véritablement Screamo, Canine montre les dents et pourra donner des frissons si l’on aime un tant soit peu le genre. Peut être pas à écouter lorsqu’on chercher une immédiateté aussi brutale qu’intense, mais assez riche pour être autre chose qu’un disque de passage. A écouter : Boiling drops in an ice​-​cold ocean Boiling drops in an ice​-​cold ocean