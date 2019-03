Burnt By The Sun

Il est nombre de chemins qui mènent à la genèse d’un album. Un besoin d’expression, un point de vue à apporter, un message à transmettre, une affirmation, un changement, une envie ou même un devoir.

Plus encore que dans les opus précédents la touche sludge a été accentuée sur Heart of Darkness. Les riffs sont plus mid tempo, plus longs, se répètent inlassablement comme pour pénétrer l’esprit et finir par exploser dans une variation du thème avant de reprendre le processus comme pour le mettre en abyme et lui donner une nouvelle profondeur, martelant et martelant encore pour laisser une empreinte gravée à jamais dans l’esprit. L’énergie du hardcore avec l’ivresse du sludge. There will be blood mais surtout Rust – Future primitive sont une illustration à quel point cette chimie hasardeuse peut être ravageuse. De ces médecines traditionnelles qui secouent la tète et font céder les cervicales. Plus de dix ans après la tournée la douleur persiste encore les jours de pluie.

Du fait de ce parti pris d’arpenter plus intensément leur coté sludge, il y a moins la place pour l’expression tortueuse et brutale qu’était la leur d’un grindcore surprenant et sans concession, venant vous cueillir sans prévenir au détour d’une ruelle, ces arpèges de milieu de manche qui venaient vous bousculer inopinément. La recette a donc changé mais reste pour autant savoureuse et des titres comme Inner Station ou F-Unit conjuguent cette furie du passé avec le marasme intellectuel contemporain d’Heart of Darkness. Force est de constater que malgré ces changements, le trio de composition guitaristique de John Adubato, de sublimation batteristique de Dave Witte et du timbre vociférateur si particulier qu'est celui de Mike Olender, fonctionne toujours aussi bien.

Car en effet le chemin n’a pas été rose pour eux entre la sortie de Soundtrack to the Personnal Revolution et The Perfect is the Enemy of the Good, leurs deux albums de référence sortis respectivement en 2002 et 2003 et cet opus de 2009. Entre critiques assassines de leur spilt avec les excellents Car Bomb, prestations en demi teintes, contre performances artistiques, hiatus et départ du chanteur et du batteur, les quatre comparses venus d’Edison ont vécu des moments difficiles et se sont réunis une dernière fois le temps de clore un chapitre important dans leur vie et de faire une dernière tournée d’adieu, qui s’est déroulée pour la dernière partie sans Mike Olender, qui quitta l’aventure en cours de route.

L’album sonne bien plus sombre que ses prédécesseurs par bien des aspects. Musicalement avec cet emploi plus intensif des répétitions et ce rythme globalement plus lent. Thématiquement car les sujets y sont abordés de manière moins revendicative et plus cynique. Même si l’on compare visuellement les pochettes entre The Perfect is the Enemy of the Good et Heart of Darkness, on passe au niveau des couleurs du blanc et doré au noir et gris, de la lumière à la noirceur donc, et au niveau des symboles, on passe du grand sceau à un loup ; de l’union à la solitude. Tant de symbolique pour témoigner de leur amertume, la séparation et subséquemment de la mort du projet.

Car oui, cette frustration rageuse est bien l’expression de l’ascension et de la chute, de la gloire et l’oubli, de la vie et du trépas. Nous rappelant que chaque instant est éphémère, tentant de naviguer tumultueusement, de vire volter hasardeusement, de graviter vaillamment autour du cœur de noirceur.

