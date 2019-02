On pourrait demander s'il y a encore un lien avec le Bring Me The Horizon des débuts à l'écoute de There Is A Hell, Believe Me I've Seen It, There Is A Heaven Let's Keep It A Secret. Parce que clairement, ce nouvel album n'a plus rien en commun avec Count Your Blessing. Absolument rien : le groove de Suicide Season est encore présent, accompagné de petites pointes plus originales (le refrain de Crucify Me), avec parfois des titres qui pourraient sortir de Suicide Season : Cut Up (Don't Go, Blacklist). De fait, on retrouve la plupart du temps ce mix entre Metalcore et Deathcore, avec quelques passages plus calmes, étonnants au premier abord mais, avec un léger recul, dans la continuité des précédents titres. Même si ces bref instants sont encore un peu faiblards (notamment Memorial), il s'en dégage parfois quelque chose, que ce soit grâce à un chant féminin (Don't Go) ou une ambiance plus électrique (Blacklist).



Globalement, les musiciens semblent avoir l'art pour donner une série d'uppercuts sans se fatiguer. Suicide Season nous lâchait des Chelsea Smile ou No Need for Introductions, I've Read About Girls Like You on the Back of Toilet Doors!! qui cartonnaient, il en va de même pour There Is A Hell, avec Home Sweet Hole, les backings vocals de Anthem ou Alligator Blood et le démarrage à fond de course sur The Fox and The Wolf (avec Josh Scogin de The Chariot en renfort). Les 53 minutes passent sans encombre, avec suffisamment de punch pour laisser présager de gros concerts et ne pas souffrir d'une écoute successive moins enjôleuse. Un léger reproche, cette sensation de déjà-vu sur certains riffs et rythmiques, qui pourrait presque passer inaperçue grâce aux effets et à la surproduction de l'album. De la même manière, une certaine étincelle qui scintillait de Suicide Season peut faire défaut ici, pouvant par la même occasion causer une léger désagrément à l'ensemble. Le rendu final est loin d'être décevant, même si la surprise est passée depuis 2 ans.

Par contre, les allergiques au Deathcore un peu groovy, à Suicide Season et aux groupes d'ados un brin dérangés pourront clairement faire l'impasse, même si l'on est bien loin d'un brutal et sans finesse Through The Eyes of The Dead. De la même manière, il faudra passer outre l'aura de "groupe de gamins" qui entoure le combo, puisqu'au final, malgré la surexposition dont a pu bénéficier le quintet, beaucoup en parlent, mais peu ont écouté... Même si le mouvement Deathcore, à l'instar du Néo-Métal et du Metalcore, commence à s'ankyloser devant tant de groupes similaires (et jetables), certains arrivent encore à se démarquer, laissant les autres sombrer sans un regard.



Il n'y a pas à s'en faire pour Bring Me The Horizon s'ils continuent sur cette voie. Refrains tueurs, groove imparable et suffisamment de petits pics inattendus pour nous sortir encore une paire de galettes du même calibre et montrer qu'on peut encore sortir de très bonnes choses au sein de cette scène. Il faut juste maintenir le rythme dorénavant, chose moins aisée...

Anthem - The Fox and The Wolf - Home Sweet Hole