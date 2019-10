En dépit de son approche bruitiste et dissonante du genre, Blut Aus Nord est désormais indéniablement un des fers de lance de la scène Black Metal hexagonale. Vindsval aura beau se cacher autant qu’il le voudra, la portée de la discographie de BaN dépasse aujourd’hui largement le cadre du simple projet expérimental. La faute peut-être à cette double identité unique que le groupe a développé au fil des années…

Lorsque Blut Aus Nord revient en annonçant un déroutant virage à 179,9 degrés, nous ne pouvions bien que frémir d’impatience d’entendre le deuxième volet de Memoria Vetusta.... Des années qu’on ne l’attendait plus.

Et cette sortie est peut être ce que le groupe a fait de plus probant depuis longtemps. Non pas que les albums parus ces dernières années soient inférieurs : ils sont juste différents… et souvent autrement plus difficiles d’accès. Moins insaisissable, Memoria Vetusta II reprend les choses où elles en étaient il y a treize ans et sonne le retour d’un Metal plus direct organique, froid et épique. Nous voici donc en présence d’un Blut Aus Nord foncièrement différent, mais que nous connaissons déjà et qui arrive encore à nous surprendre.

Répondre aux attentes et innover. Voilà ce qu’est en somme Memoria Vetusta II : Dialogue With The Stars. Une nouvelle réussite dans un style que le groupe maitrise toujours à merveille désormais éclairé à la lumière des expérimentations menées par BaN sur son art noir.

Ce disque est une renaissance.

Le temps n’a pas d’effet sur Blut Aus Nord. A la première étincelle, voilà que le feu sacré qui animait le groupe avant sa longue et intrigante plongée vers la Mort repart. Tous les ingrédients sont là: clavier et grattes acoustiques côtoient des guitares aux sonorités, rêches, glaciales, aériennes et furieusement intelligibles. Chaque piste parait irréelle, se déploie entre déchainement et atmosphères symphoniques soignées. Nous assistons en direct à la mise en œuvre d’un travail d’orfèvre au service d’ambiances envahissantes plus vaporeuses que jamais. Blut Aus Nord maitrise le moindre instant de son œuvre.

Memoria Vetusta II : Dialogue With The Stars est un voyage dans le passé réactualisé. Loin de se complaire dans une nostalgie réconfortante Blut Aus Nord fait du Memoria Vetusta... mais le fait… autrement, de manière plus élaborée. Surement l’héritage de ces dernières années, encore une fois. Et c’est grand, très grand.

Les mots manquent quelque peu pour décrire ce que peut transmettre l’écoute de ce disque. Memoria Vetusta II : Dialogue With The Stars est un album fantomatique, une apparition puisant sa force dans les lointaines racines du style BaN pour le sublimer. Le contexte comptera donc énormément dans son appréciation et il apparaît presque indispensable d’avoir englouti au moins les sorties lui étant le plus directement liées (Ultima Thulée et Memoria Vetusta I : Fathers Of The Icy Age) afin de saisir pleinement la qualité de cet album. Chacun sait maintenant ce qu’il lui reste à faire.

comme un retour vers le futur