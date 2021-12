Biographie Formé en 2010 à Christchurch (Nouvelle Zélande), le groupe ne tarde pas à produire sa première démo, Armed to the teeth with jellybeans en indépendant. Trois ans plus tard voit le jour My Vaseline diaries, leur premier album suivi par Modern Adoxography en 2017, toujours en indépendant. Ce n'est qu'en 2021 avec la sortie de Nightmare Withdrawals que les Néo-Zélandais attirent l'attention du label américain Prosthetic Records. Chronique 16 / 20

Nightmare Withdrawals ( 2021 ) Pour ce sixième épisode du Tech Deathember, on traverse le globe direction la Nouvelle Zélande pour y découvrir Blindfolded And Led To The Woods, quintet qui a sorti au mois de mars son troisième album : Nightmare Withdrawals.

Cauchemardesque est un adjectif qui correspond très bien à la musique de BALTTW : on y perd nos repères dans un univers torturé et hostile. Au milieu de riffs lourds, dissonants où la basse se fait ultra pesante, on se fait balader par des mid tempos écrasants et des accélérations où les guitares ne cessent de grincer, de frotter aux tympans. Mené par une paire de 7 cordes à l'accordage abyssal, le groupe se distingue aussi par ses gimmicks de cordes frottées et d'harmoniques suraigues qui ponctuent les blasts et les palm mutes puissants.



Doté d'un chanteur au registre très écorché qui aurait tout à fait sa place dans une formation de grind ou de sludge, BALTTW réussit à allier formidablement l'efficacité de plans ravageurs et simplistes à des développements plus complexes, riches mais jamais surcomposés. Plus proche du Tech Death dissonant que de la scène US californienne plus classique, Nightmare Withdrawals est une belle surprise qui se démarque aisément des sorties du genre ; on aurait peut-être aimé un aspect avant-garde plus poussé, avec moins de concessions, mais cet album mérite amplement qu'on lui offre 40 minutes de notre temps.