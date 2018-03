Between The Buried And Me est devenu une des figures de proue du Death progressif actuel. Avec pas moins de 8 albums studio depuis 2002, les Américains ont su se hisser au niveau des grands du genre grâce à leur style unique et inimitable. Leur album Colours a été la révélation, un véritable chef d’œuvre de maîtrise et d’audace qui aura marqué les esprits ; leur statut de nouvel entrant à prendre au sérieux est confirmé par la suite avec The Great Misdirect et The Parallax, Hypersleep Dialogues, des œuvres magistrales, imposantes et qui emportent irrémédiablement l’auditeur. Placer la barre toujours plus haut et aller encore plus loin est un véritable défi, seront-ils capables de faire mieux sur The Parallax II Future Sequence ?

Cet album nous propulse dans l’espace, un monde fantasmé, rêvé, entièrement méconnu et qui fascine. On dit « Goodbye to Everything » et on entre dans leur univers, si riche, plein de couleurs, de formes et surtout de sons. Chaque morceau est une aventure longue et éprouvante mais incroyablement intense. La créativité des compositions leur donne une force sans conteste, capable de passer de manière quasi schizophrénique du Metalcore au Jazz en passant par le Power et le Death. Leur capacité incroyable à mélanger les genres au sein de morceaux souvent très longs nous emporte dans un véritable tourbillon d’émotions. Chaque transition est parfaitement exécutée et nous fait voyager d’un extrême à l’autre sans la moindre difficulté. Between The Buried And Me sait exactement comment jouer avec les différentes atmosphères, et transcender chacune d’entre elles pour aboutir à un résultat époustouflant de diversité et de fluidité. L’art de la composition est ici poussé à son paroxysme, on en prend plein les oreilles sans jamais décrocher.

Les instruments semblent doués d’une vie propre tant leur synergie est parfaite. L’utilisation de sonorités plus classiques donne un souffle nouveau à l’ensemble, comme dans « Melting City » où une flûte donne un côté aérien et léger ; ou encore « Silent Flight Parliament » qui nous gratifie d’une outro superbe avec des violons dramatiques. Les sonorités cartoonesques et de fanfare donnent une identité au groupe qui semble ne pas se prendre au sérieux. Ces passages de détente viennent soulager un auditeur parfois perdu dans l’immensité de leurs morceaux.

L’album est moins sombre que les précédents, laissant plus de place au chant clair et aux nombreuses progressions joyeuses. En dévoilant cette nouvelle facette de leur musique, Between The Buried And Me prouve qu’ils sont capables de se renouveler, de créer la surprise. Tout en restant fidèle à leur identité, cet album se démarque par une volonté d’évolution de leur style vers de nouvelles contrées, l’intégration de nouveaux éléments donne à l’ensemble un côté à la fois plus complexe et plus accessible. Le tout porté par une production exemplaire : chaque instrument apporte sa pierre à l’édifice sans jamais être trop valorisé. The Parallax II Future Sequence est un véritable tour de force technique et artistique.

Encore une fois, Between The Buried And Me a vu les choses en grand et nous propose un album qui n’est pas révolutionnaire mais qui reste de qualité indéniable : ils font ce qu’ils savent faire de mieux en y introduisant une part de nouveauté appréciable. On ressort de ce voyage dans l’espace épuisé et enchanté, des étoiles plein les yeux et avec la certitude que leurs prochains albums auront aussi le goût de l’infini.

Sans s'arrêter