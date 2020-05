Biographie Bernard Minet est né en 1953. Il est musicien et comédien, mais c'est surtout en tant que chanteur qu'on le connaît, pour sa participation au groupe Les Musclés ainsi qu'à l'émission Club Dorothée de 1987 à 1997. Il interprète notamment de multiples chansons pour des génériques de dessins animés.

En 2019 est mis en chantier le Bernard Minet Metal Band, avec pour objectif de réinterpréter en version Metal ses génériques les plus célèbres (ainsi que quelques autres dont il n'était pas le chanteur à l'origine). L'album voit le jour en février 2020. Chronique 16.5 / 20

Bernard Minet Metal Band ( 2020 ) C'est l'histoire d'un héros. Que dis-je ? Du plus grand des héros, même. Dès que l'ennui guettait, il était là, prêt à emplir de merveilles nos yeux et nos oreilles d'enfants. Quelle que fût la menace - robots géants, monstres, extraterrestres, souvent les trois à la fois -, il était là. Sans pour autant se complaire dans les intrigues d'ampleur cosmique, inaccessible au commun des mortels : on pouvait rester plus terre-à-terre, il était là aussi. Ne serait-ce que pour s'amuser ou faire la fête, il répondait présent... tout en demeurant un parangon de bon goût, cela va de soi.

Il eût été facile pour lui de surmonter tous les obstacles, triompher en toutes circonstances, et pourtant il ne le faisait pas, n'intervenait pas directement, et c'était sans doute là sa plus grande force : il aimait les autres héros, de l'univers comme du quotidien, et les encourageait à briller. Avec quelle réussite : il sublimait les meilleurs, et parvenait à donner de l'éclat aux plus ternes d'entre eux. Un simple faire-valoir ? Que nenni, et nos mémoires d'enfants qui ont grandi en sont la preuve : on se rappelle bien davantage sa façon de les célébrer, les hymnes qu'il entonnait à leur gloire, que leurs multiples exploits pourtant incroyables.



Malgré tout, cette époque bénie prit fin, et la lumière des projecteurs le déserta. Oh, on ne l'oublia pas, ça jamais. Il ne disparut pas complètement non plus, même s'il ne refaisait surface que trop rarement. Mais une page semblait tournée. De jeunes générations ont grandi sans le connaître, comme un vide dans le cœur qu'ils ne savaient combler. Il nous a manqué. Sans en avoir forcément conscience, le monde en avait besoin...

...Et comme en réponse à ce cri silencieux, il est de retour. Dans toute sa gloire. Les décennies ne l'ont pas amoindri : au contraire, ses actes de bravoure, venus du passé, résonnent d'une toute nouvelle puissance. Épiques, à en faire baver d'envie n'importe quel groupe de Power Metal. Un appel à l'aventure renouvelé, irrésistible.

Alors n'hésitons plus ! Enfilons nos costumes, tant pis s'ils sont trop justes, et partons accomplir nos rêves ! A écouter : Dragon Ball et Dragon Ball Z - Bioman - Les Chevaliers du Zodiaque - Les Samourais de l'Eternel - ...