Qu’on se le dise les mecs, quand on se dit un tant soit peu cultivé et ouvert en musique, il y a des trucs qu’on se doit d’écouter, parce que ça fait bien, qu’on peut briller avec fierté dans ses activités socialo intellectuelles en étant dans le coup, ou mieux encore, avoir une longueur d’avance sur ceux qui ne sont pas à la page. La classe non ? Mais pas si fréquent dès lors que l’on parle d’actualité. Heureusement, Battles est là pour vous. Ce phénomène là, c’est un peu cela, le groupe intello arty du moment qui en jette un max, un peu dingue sur les bords, pas opportuniste pour un son (allez !) et même plutôt intelligent quand on a un peu de bagage culturel pour pouvoir l’analyser. Battles donc, en plus de ne pas être qu’un simple coup de sang marketing voyant de la scène indépendante (puisqu’il va falloir compter avec ce genre d’opérations désormais), est une entité qui vaut franchement le détour au milieu des désormais nombreuses mais discrètes formations d’une scène mathrock très intéressante mais toujours jeune.



Passons le côté anecdotique des différents curriculum vitae des membres du groupe (composé d’un ancien Don Caballero, un ancien Helmet –également passé par les rangs de Tomahawk- et un ancien Lynx, formation de free jazz) puisque après tout, Battles sera bientôt bien plus culte que n’importe lequel de ces groupes (Don quoi vous dites ?). Mirrored lance la discographie d’artistes qui font déjà bien parler d’eux tant pour leur passé que pour leur présent. Juste un ep à leur actif regroupant divers essais musicaux saugrenus, qui montraient déjà les facultés intellectuelles engendrées par l’union de ces zouaves, moult concerts à la réputation folle furieuse, les new-yorkais (d’où pouvaient-ils venir d’autre d’ailleurs avec une musique pareille ?) déboulent avec un premier album complètement déjanté, intelligent et frais.



Sur Mirrored, le quatuor n’a peur de rien, bien décidé à bousculer l’ordre établi sans pour autant proposer une musique prétentieuse. Cette liberté se lit dans la fraîcheur que contient ce premier album. Même si les rythmiques imbriquées les unes dans les autres donnent un résultat d’une complexité bien rare, les titres donnent envie de virevolter en rythme, sauter gaiement dans des ambiances et des sonorités tarabiscotées, de surcroît sur des tempos bien soutenus. Le surréalisme d’une musique cokée jusqu’à l’os est poussé à tel point que la somme de détails grouillant atteint dès le premier titre une sorte de normalité qui régit le disque de fond en comble. En somme, tout échappe chez Battles à une logique musicale commune, et chaque titre contribue à la construction d’une morphologie dont seuls ses membres possèdent la clé. A des bases rythmiques dérobées à un Davon Che vieillissant, le combo entortille des boucles tant instrumentales qu’électroniques ou vocales, qui forment la plupart du temps un micmac saugrenu mais très plaisant dans ses sonorités. Le pire dans tout ça, c’est que Mirrored n'a rien d'ennuyeux, y compris et surtout lorsque sa digestion est bien entamée, et où l’on continue à y découvrir des trésors dans la masse grouillante de détails qu’il contient. Tout y est complexe, trépidant, guilleret, tout est emboîté grâce à des algorithmes saugrenus et illogiques et l’anatomie musicale commune en est mise à mal à tel point que l'on ne comprend plus sur certains passages où elle a bien pu passer tant les phrases rythmiques sont nombreuses à jouer en même temps.



Au final, difficile de décrire mieux que cela la musique de Battles sur son premier disque. Aux frontières de l’electro, de la pop, et du jazz, sur une grosse base mathrock, Mirrored pourrait être rapproché de l’éparpillement qu’a pu avoir un Disco Volante (Mr. Bungle), la cohérence en plus, ou plus récemment du Blessphemy d’ An Albatross pour sa folie et son énergie, mais le jeu des comparaisons n’est pas bien utile ici. Battles est Battles, une entité complètement jetée et qui du coup en jette, un groupe pour nerds avides de musique alternative et intello, et qui pourtant par sa fraîcheur et sa légèreté dressera à n’en point douter l’oreille des plus ouverts amateurs de rock indé.



en rsolvant un Rubix Cube