Biographie Baron Crâne émerge vers 2014 à Paris et prend la forme d'un power trio Rock instrumental. Le groupe, composé de Léo à la guitare, Pierre à la batterie et Colin à la basse, montre un caractère multi-influencé entre Rock progressif, Dub, Stoner, Blues et Noise couché sur un premier EP en 2015 en autoproduction totale. Un an plus tard un objet un peu plus long, Electric Shades, est distribué dans les mêmes conditions. Le trio fera ensuite quelques dates avec We Insist! et Grauss Boutique notamment. Après avoir correctement usé les planches les Parisiens se remettent à la composition et sortent un nouvel objet, Commotions, au printemps 2020, qui a notamment la particularité d'intégrer le chant du coach vocal Arthur Brossard et le flow du rappeur I.N.C.H. (qui a entre autres collaboré avec Vald) sur deux de ses titres. Chroniques Commotions Electric Shades 15.5 / 20

). Commotions ( 2020 ) Le Baron a roulé sa noble bosse depuis quatre ans et le sémillant Electric Shades, qui exposait déjà une personnalité affirmée via un étalage instrumental polymorphique de qualité sûre, présenté ensuite dans moult sous-sols associatifs pour les jeunes. Le trio parisien a fait fi des intempéries de l’actualité covidée afin de réussir à nous pondre ses Commotions schizophréniques, pour la première fois investies de voix, sur deux morceaux.



D’ailleurs la forme n’a pas beaucoup changé : cinq titres bien remplis, généreux en riffs et décalages pertinents. Une structure qui sied idéalement à la morphologie du Baron, ici encore un peu plus attiré par le Jazz, sans pour autant se détacher de la bruyante plèbe ni d’un socle viscéral nécessaire. Rappel à la réalité qui – en dehors du visuel superbe – s’effectuera notamment par l’intermédiaire du chant d’Arthur Brossard sur l’explicite et grisant Acid Rains (« I know a place to see your face ») ou des mots du rappeur I.N.C.H. avec un On rase les murs lucide et surprenant, sur son lit Noise aux contours Punk, une collaboration fluide qui en appellera d’autres à l’avenir, espérons.



Avant ça Firmin en ouverture assume ses personnalités multiples, par une batterie volubile, plus inspirée que jamais, une basse jongleuse, primordiale, et une six cordes qui a réponse à tout, résiliente, s’adaptant à toutes les situations. Éléments dispersés sur chaque composition, alliant toujours plus subtilement Stoner, Math Rock, Jazz, Noise ou Dub en une orgie de Fusion d’autant plus cohérente et maîtrisée que par le passé, sublimée par les deux interventions vocales s’intégrant naturellement au sein du bouzin.



Confirmation avec le très progressif et psychédélique Closing Door, percuté ici et là de mouvements déconstruits intempestifs, puis par une conclusion ajoutant la Cinquième Pierre anguleuse, fiévreuse et groovy à cet édifice bâti à la main grâce à une production maison, comme c’est le cas depuis l’entame des pérégrinations du Baron Crâne. Commotions ne procure aucun mal de… crâne, au contraire la réception se fait de manière limpide malgré le caractère alambiqué de la chose. Le trio est en phase avec le réel, mais ça ne l’empêche pas de nous balader entre les lignes pour faire évoluer notre perception d’un monde sur le déclin. Seule frustration, on aimerait un voyage un peu plus long, un peu plus dense encore, car quand c’est aussi bon, on devient fatalement gourmand.e.

Commotions sur Bandcamp.

Electric Shades ( 2016 ) Power trio instrumental, Baron Crâne alimente nos oreilles depuis 2015 et un premier EP fort aguicheur, coupable d’une propension à empiler parties Rock, Jazz/Funk ou Dub, n’hésitant pas à aplatir ses sujets à grands coups de Doom, de manière fluide, sans provoquer le moindre renvoi disgracieux. Le mouvement se perpétue avec Electric Shades, qui ne sait pas trop s’il est un court ou un long format, un peu comme la musique profane qui s’offre à nous à travers ce bel objet, elle danse sur ses deux pieds et le fait avec une certaine dextérité.



Davantage portées sur l’aspect progressif de leurs intentions, les Nuances Electriques des Parisiens se développent dans l’opacité partielle d’une Noise plus dominatrice, maintenant une tension permanente, entretenue par quelques ajouts électroniques, une guitare transformiste et une basse épaisse, granuleuse, pétée de feeling. Le batteur quant à lui plane sur son petit nuage, martèle joyeusement, décompose les rythmes avec une indécente souplesse.



Tout ça se vérifie par exemple sur le très fameux After The Bombs, mêlant son Dub au bruit pour finir en Stoner/Doom, le tout aussi multiple mais plus progressif et langoureux Missing Time, ou le furieusement groovy Tear Gas. L’enregistrement en prise directe participe sans doute au souffle qui s'échappe d'Electric Shades, bien que les basses soient parfois un poil trop imposantes, à l’image du matheux et néanmoins très bon Captain Peacock. Le Blues halluciné du grisant King’s Blast termine d’effacer les éventuels désagréments rencontrés en chemin, perforé d’assauts harmonisés de plus en plus nerveux et euphoriques, alors que l’ensemble rappelle autant les regrettés Guns of Brixton que les travaux de Philm.



Contrairement à ce que laisse supposer son titre de noblesse, le Baron Crâne n'est pas snob, ne nous prend pas de haut, ne cherche pas à capter notre admiration devant l'étalage de sa richesse. Non, il s'affranchit de toutes les règles de bienséance, danse avec la mort, et nous sert en Electric Shades une œuvre fusionnelle sincère et sans fioritures. Electric Bandcamp.