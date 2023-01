Barabbas, Du Förtappade

Biographie Suède. Screamo. Barabbas, du förtappade prend forme autour de Theo, Cesar, Seva et Marta pour un premier EP Discourse qui arrive fin 2017. Après un split avec К​а​л​ь​к en 2020, le combo s'enferme en décembre 2021 en studio pour son premier album Discussions on Existentialism, qui sort fin janvier 2023. Chronique 15 / 20

Discussions on Existentialism ( 2023 ) Je me souviens encore de Discourse et les émois causés à sa sortie. 2017 pour sa version numérique, soit un peu plus de cinq ans avec ce Discussions on Existentialism. On connaissait déjà les Suis La Lune ou plus récemment Shirokuma, mais le nom du quatuor ici présent n’était pas brillé autant malgré un premier EP prometteur.

Qu’à cela ne tienne, les musiciens se sont enfermés sur ce Discussions on Existentialism fin 2021, pour en sortir douze titres qui ne prennent que peu le temps de s’installer. Souvent très courts (moins de deux minutes pour la moitié d’entre eux), avec des passages tubesques au possible par moment (le fascinant « Truth and Réconciliation »).

Par moment proche de Cassus, Det är därför vi bygger städer ou de la Demo de Vivre Sa Vie, Barabbas, du förtappade reste dans ce que l’on connait du genre ; des mélodies larmoyantes, un zeste de chant hurlé à fleur de peau et des paroles qui s’enfoncent dans une spirale sombre (« Regrets of Something Impossible »). Ce qui donne envie d’y replonger, ce sont des passages comme « Flags_People » (son jeu de basse), « Требушет » (sa seconde moitié cataclysmique) ou « Truth and Réconciliation » (meilleur riff du disque). Ce qui freine parfois l’ensemble, ce sont des passages plus traditionnels comme « Social Contract » ou » Play It Out in the Real », qui n’en sont pas désintéressants, mais peut être un brin classiques.



Ce nouvel essai de Barabbas, du förtappade confirme tout le bien que l’on pouvait penser du groupe. Un petit Screamo court, intense et efficace. Jamais dans l’excès, et c’est peut être le tort ici, puisqu’au-delà de l’aspect parfois convenu de la musique proposée, le combo ne prends jamais vraiment à contrepied. Pas un futur classique, mais un disque honnête, que l’on écoutera pour « Dim the Lights » ou « Forlorn ».