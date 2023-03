Il y a des albums qui se révèlent être des évidences dans leurs trente premières secondes : électrochoc, foudroiement du cœur et des oreilles sans passer par la case cerveau.



Bad Nerves est de ceux-là pour qui aime son Punk Rock trempé dans la Pop. Pas le temps de souffler que le refrain de Can't Be Mine vous prenne les mains pour vous faire tournoyer comme un gosse. Le secret ? La voix juvénile de Bobby Nerves, passée dans un micro délicieusement rétro. Plus généralement, le disque a ce grain Garage/Rock 'n' Roll que l'on retrouve chez les Hives ou les plus confidentiels (mais non moins excellents) Death By Unga Bunga.



Vus les genres pratiqués, le pari est tacite avec l'auditeur : Bad Nerves vise le tube sur chaque piste et nous met au défi de ne pas hurler ses chansons à tue-tête. Et comment résister, avec un New Shapes qui commence par le refrain et vous cueille en une phrase ? Last Beat prendra possession de votre corps pour un twist fiévreux. En tout cas, pas le temps pour la moindre baisse de régime : les anglais ont 12 morceaux à caser en 27 minutes, alors ça se fera au pas de charge et sans fioritures.



Bad Nerves a tout de l'album addictif, celui qu'on se passe sous la douche et qu'on chante mal en yaourt. Un disque immédiat et insouciant, donc indispensable.



Can't Be Mine, New Shapes