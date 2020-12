Deux ans après cette expérimentation furieuse et troublante qu’était Heavy Yoke, le groupe américano-gréco-norvégien revient deux ans plus tard avec une suite qu’ils ont nommé Loop of Yesterdays. Tous les membres d’Azusa ayant un QI bien au dessus de la moyenne, aucun doute sur le fait qu’ils aient disséqué tous les retours de leur première itération, ce qui a fonctionné, ce qui devait être amélioré et changé avant de nous proposer cette nouvelle version de leur vision artistique.

Et du changement il y en a eu. Si vous n’avez jamais entendu Azusa, il sera surement d’ailleurs bien plus aisé de commencer avec Loop of Yesterdays plutôt qu’Heavy Yoke. Pour donner une image, dans le premier opus ils avaient une pate qu’ils ont étiré un peu dans tous les sens pour voir comment elle réagissait et ce que ça donnait si on l’étirait de telle ou telle manière, jusqu’à voir son point de rupture. On voit qu’ils ont désormais compris comment se comportait leur matériau de base, ils ont donc travaillé la texture, en y donnant un son bien plus défini et plus rond, et l’ont accommodé de différentes manières pour en tirer le meilleur. On a des chansons bien plus construites, avec des développements plus variés et plus aboutis, et surtout avec une palette émotionnelle encore plus élargie.

Si vous n’avez jamais entendu Azusa, il s’agit d’un mathcore chaotique bien énervé avec des variations post rock très psychés et des développements inattendus. C’est par exemple leur genre d’annoncer un moment fort, puis de rentrer dans le dur en ajoutant au gros riff qui tache une couche de guitare fuzz lente et réverbérée qui développe une douce mélodie accompagnée d’un chant digne des plus belles heures du mouvement hippie. Autant sur Heavy Yoke, cette figure de style était utilisée uniquement en opposition pour contraster les deux univers hippies et mathcore qui a priori n’avaient pas grand-chose à voir l’un avec l’autre (à part le véganisme, le pacifisme, le refus de l’autorité, la liberté sexuelle … Oh wait !), autant ici, son emploi est multiple, par exemple pour exprimer de la mélancolie, pour développer la chanson autrement, pour contraster toujours également, pour conclure, etc. One Too Many Times est surement la chanson qui en illustre le mieux les différents usages.

Concrètement beaucoup d’émotions sont abordées sur cet opus ainsi que beaucoup de questionnements. Les chansons sont parfois des montagnes russes émotionnelles passant de la rage au regret, de la douceur à la haine et du mépris à la pitié. Ces alternances ne sont pas gratuites, ce sont d’ailleurs ces suites logiques, la transition entre ces deux étapes et leurs conséquences qui sont le propos de la plupart des chansons. La voix et la guitare sont les principaux vecteurs des émotions et ils font touts deux un travail absolument remarquable. Ponctué notamment par un exceptionnel solo sur Detach réalisé par Alex Skolnick de Testament qui se lie magnifiquement bien au reste du morceau. Les performances de Christer Espevoll sont impressionnantes (notamment sur les arpèges et les dissonances) sur tout l’album de par les phrases musicales qu’il parvient à créer et qui pourraient rivaliser de leur génie avec Devin Townsend, AKA l’homme qui murmurait à l’oreille des guitares. Cependant la palme de l’interprétation revient à Eleni Zafiriadou au chant qui est aussi à l’aise pour vociférer que pour susurrer des mots doux.

Le thème de l’album est l’incertitude, au sens large, ainsi que la construction de soi. Essayer de comprendre qui l’on est, comment on doit se comporter avec les autres, alors qu’ils ont déjà essayé de nous détruire. Comment les expériences que l’on a vécu viennent nous hanter, nous paralyser, nous font nous sentir incomplet et comment il est facile de se sentir aujourd’hui encore, piégé dans les répétitions d’hier. Comment les mots peuvent blesser, soigner, torturer, libérer, comment les silences peuvent parfois être pire, comment rester digne lorsque le sort s’acharne sur soi.

On est passé d’une curiosité musicale expérimentale issue de la rencontre d’artistes d’horizons divers à une œuvre avec un réel propos, ses codes, inventés, qui seront sans doute repris par d’autres dans les années qui viennent. Vraiment pas facile à saisir de prime abord, mais une expérience vraiment à part.

Detacj, Rapture Boy, Monument