Audrey Horne avait un temps bluffé son monde en 2007 avec Le Fol, un album post-grunge sous perfusion d'Alice In Chains. Mais le groupe a bifurqué en 2013 avec Youngblood, un disque flirtant avec le hard/metal des 70"s et 80's. Le nouvel opus est tout simplement intitulé Pure Heavy et annonce ainsi clairement la couleur. Même la pochette est explicite avec son bolide pleine face comme sur le Eliminator de ZZ Top.



Force est de constater à la première écoute le potentiel éminemment positif d'un disque comme Pure Heavy. On a bien affaire au vrai truc, pas juste une resucée old school. Le timbre de voix de Toschie reste un atout maître pour le groupe, même quand il semble se rapprocher de celui d'Ozzy Osbourne de Black Sabbath. Enfin Pure Heavy renferme pas mal de références et d'hommages à la scène des 70's et 80's. Sans forcément tout reconnaître, on y entend Rush, Mötley Crue, ou encore Thin Lizzy. Le single "Out of the City" rappelle ainsi ces aînés mais avec un tel entrain qu'on adhère sans soucis.



Alors oui, le combo norvégien sacrifie son originalité au profit d'une musique beaucoup plus datée, mais avec un tel panache qu'on se laisse prendre. Il faut dire que la plupart des riffs sont d'une grande générosité et emportent avec eux l'auditeur. Celui de "Wolf in my Heart" en est le parfait exemple. On y retrouve un solo plein de feeling, et même un pont tout en douceur avant que la bête rugisse de nouveau. Même motif, même recette pour "Holly Roller". L'un des gros atouts demeure donc ces guitares toujours dans la mélodie et portées par une rythmique sans failles.



Audrey Horne varie ses attaques avec des morceaux plein de sève comme "Volcano Girl" ou bien "Into the Wild" qui évoquent Mötley Crue. L'excellent morceau "High and Dry" fait quant à lui la part belle à Iron Maiden grâce à un riff millimétré et une montée progressive avant le refrain. Mais, le groupe fait aussi preuve de sensibilité le temps de "Diamond" la seule ballade du disque, pour un zest de mélancolie. "Boy Wonder" demeure lui de facture plus moderne et comme les autres morceaux s'avère fort bien construit.



Pure Heavy fait donc mouche. Les lignes de chant de Toschie sont parfaites pour ce style, et les compositions font preuve d'une patte et d'un sens mélodique évidents. Pure Heavy regorge d'énergie et de bonne humeur et donne envie de se replonger dans la musique de ces années là.

Pour un road trip entre 70''s et 80's,